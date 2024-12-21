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【藝術文化】第2屆社區營造獎頒獎 80高齡日本學者宮崎清親自來台領獎

2024/12/21 05:30

文化部長李遠（右7）與第2屆社區營造獎得主合影。（文化部提供）文化部長李遠（右7）與第2屆社區營造獎得主合影。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部昨（20）日舉辦第2屆社區營造獎頒獎典禮，包括「社造貢獻獎」、「社造創新獎」、「青年行動獎」、「社造行政獎」及「評審團獎」等，共有11位（組）獲選者，各獲得獎金20萬元、獎座及得獎證書。文化部長李遠強調，台灣社會最有力量的就在社區營造，期盼藉由獎項頒發，傳承社造經驗與價值；長年致力台、日社造交流的日本學者宮崎清，也親自來台領獎。

李遠致詞時表示，台灣是自1994年展開社區營造及教改，才真正開始一個由下而上、充滿討論的社會，他自己從最初就陸續參與社造活動，包含與吳念真一起主持「TAIWAN 368新故鄉動員令」，跑遍全國各地社區；18年前展開全台手作千里步道；直至擔任文化部長，先後參觀了幾個社區，讓他有感而發：「我親眼看到台灣社會最有力量的就在社區營造」。

李遠也指出，目前進行中的「百大文化基地」徵件，是他參與社造及拜會社區後最想做的事，希望讓社區營造連結近年再造歷史現場、地方文化館及藝文場館升級等計畫成果，從點到線，進而到面，讓基地中除了有產值，「更重要的是有文化」。

昨天最特別的領獎者，是榮獲「評審團獎」的日本千葉大學榮譽教授宮崎清。宮崎清專攻設計文化計劃與地域設計計劃，曾於2000年獲頒日本設計學會設計學大獎，自30年前投入日本社區營造，於台灣推動社造初期，也積極協助培育社造種子人才，30年來亦持續促進台日交流，對台灣社造發展具有重要影響力與特殊貢獻。

宮崎清雖已高齡逾80歲，仍然偕同夫人特地來台領獎，並與社造夥伴們共同討論未來努力方向。宮崎清致詞時表示，他從設計的思考開始，加上1993年他來到台灣走遍許多社區，進而帶回與日本比對交流後，讓他理解社區營造也必須從生活中學習，「社造的原點就是生活，有社區才有生活」。宮崎清說他昨天看到許多小朋友一起參加頒獎典禮，讓他深深感受「台灣社區營造有代代傳承的感覺」，他將會把在台灣學習、實踐的經驗帶回日本。

第2屆社區營造獎也自昨起展開2天的系列活動，內容包括專題座談、議題市集及線上青村成果展。民眾可於今天在松山文創園區5號倉庫及台北文創文化廣場，一同見證社區營造的豐碩成果。詳情可詢「文化部社區營造獎」網站（https://cea.moc.gov.tw/home/zh-tw）。

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