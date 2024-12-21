【藝術文化】蒙藏文化館展出年年有餘系列展

「拈花微笑－連寶猜陶藝創作展」展出連寶猜36件佛菩薩塑像。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由蒙藏文化中心主辦的「年年有餘系列展」，展出結合蒙藏文化、吉祥文物主題相關的陶藝、刺繡、金工及複合媒材創作藝術品。即日起至2025年5月18日在蒙藏文化館登場。

展覽分為「拈花微笑－連寶猜陶藝創作展」、「幸福藝饗－粘碧華藝術創作與收藏展」及「蒙藏吉祥文物」3大主題單元，展陳代表吉祥紋飾的八吉祥、祥獸圖紋等工藝品、宗教法器、生活器用與家具。並邀請台灣當代女性藝術家連寶猜與工藝家粘碧華，將吉祥圖紋的意涵融合其絢麗璀璨、繽紛多彩的陶藝、刺繡及金工創作，帶來美好祝福的寓意。

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〈虎嗅薔薇〉手工刺繡老虎作品，整體設計靈感來自西藏文化，象徵力量和好運。（文化部提供）

其中，「拈花微笑」展出藝術家連寶猜36件佛菩薩塑像及各式彩繪陶瓷創作，其雕塑佛像大多表情從容、型態古樸、線條簡約，傳達不同的微笑與慈悲的意境，她所塑造的綠度母、白度母，如同眾生的母親，以悲天憫人關照著大地眾生。此外，連寶猜特別為此次展出創作一系列碗盤，描繪自然景色的漸次轉換，或人物神情的展現，呈現不同題材和多層次的釉彩，別具風采；而「幸福藝饗」則展出工藝家粘碧華刺繡創作與工藝收藏140件，包含刺繡、首飾創作，以及珍藏的傳統刺繡作品。粘碧華特別為此次展出創作一幅〈虎嗅薔薇〉手工刺繡老虎作品，整體設計靈感來自西藏文化，老虎是力量和好運的象徵。

蒙藏文化中心指出，先人在祈願祝福與趨吉避凶的各種儀式文化中，運用可見的動、植物與天然資源做為圖像，隨著歷史文化的累積，逐漸發展成為現今具有迎祥納福象徵的圖騰符號。「年年有餘系列展」以吉祥紋飾為主題，展出300餘件展品，展現人們對吉祥意涵的追求和期待，是從古至今不分地域與族群文化，人們心中永恆的嚮往。

此外，展區亦設置互動式共創刺繡作品體驗區，邀請觀眾欣賞刺繡展品之後，可在刺繡作品共創體驗區，將內心的創作靈感，以絲線交織出來，並和他人共創作品，呈現集聚眾人創作能量的刺繡作品。

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