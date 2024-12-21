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【藝術文化】林孟萱首場獨奏會 黑暗之歌迎向光明

2024/12/21 05:30

薩克斯風演奏家林孟萱首場獨奏會以「黑暗之歌」為題，詮釋一步步迎向光明的生命歷程。（MIT米特薩克斯風重奏團提供）薩克斯風演奏家林孟萱首場獨奏會以「黑暗之歌」為題，詮釋一步步迎向光明的生命歷程。（MIT米特薩克斯風重奏團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕米特薩克斯風重奏團創始團員林孟萱，取得法國聖摩爾音樂院高等音樂教育及演奏文憑歸國後，積極參與跨界製作和親子劇場；旅法歸國近10年，將於12月26日晚間在國家演奏廳舉辦個人首場獨奏會「黑暗之歌」，以法國作曲家提耶里．艾斯卡許（Thierry Escaich）的作品《黑暗之歌》為題，結合法國各時期經典作品，回首留法期間的生命故事。

為何以「黑暗之歌」為留法回憶命題？林孟萱坦言，最初因為語言隔閡發生居留證問題，不得不打官司，以法文面對繁雜的法律程序，甚至經歷數年的等待，無法回台，加上繁重的課業壓力，「當時真的很絕望」，但熬過黑暗期之後卻發現，黑暗並不可怕，「只要一步步堅持下去，總能迎來光明。」

「穿越黑暗、迎向光明」成為選曲的主軸，從拉威爾《庫普蘭之墓》的優雅懷舊，到施密特《傳奇》裡流暢而詩意的旋律，再到尚丹尼．米夏的《太陽協奏曲》，彷彿編織成一段從黑暗中尋找希望、最終重生的音樂旅程。而《黑暗之歌》則以深刻而戲劇性的音樂語言，將那段沉澱、掙扎與蛻變的歲月化為旋律，傳達出內心堅定不移的力量，此次將以室內樂團形式呈現，由鋼琴家林娟儀、指揮王淞賢及多位優秀音樂家同台協力。Opentix售票系統。

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