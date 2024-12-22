自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

葉青傳承歌仔戲心法 藉人生閱歷提升演技

2024/12/22 05:30

葉青（前排左3）昨日於「葉青歌仔戲文化藝術傳承列車」與葉青歌仔戲七代演員同堂，分享自己從事歌仔戲50年的心路。（記者董柏廷攝）葉青（前排左3）昨日於「葉青歌仔戲文化藝術傳承列車」與葉青歌仔戲七代演員同堂，分享自己從事歌仔戲50年的心路。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕已淡出幕前的「歌仔戲天王」葉青，昨日舉行「歌仔戲戲王葉青-歌仔戲台灣傳承工程列車」記者會，並復刻葉青歌仔戲七代同堂的節目，象徵為台灣歌仔戲做繼往開來的傳承準備，徒弟楊懷民、狄玫、狄鶯都到場力挺。葉青分享50年來面對時代演變，以及演出歌仔戲的心路歷程，現場湧入超過百名死忠劇迷。

台北市長蔣萬安昨受邀到場，也是葉青戲迷的他提到，「無論是正氣凜然關雲長、霸氣項羽、溫文儒雅書生，葉青扮演每個角色都可以把神韻與氣質揣摩得很到位。」國家文化藝術基金會董事長林淇瀁說明，「葉青歌仔戲團對台灣文化及戲曲貢獻有目共睹，葉青用盡一生力量在歌仔戲行業拚搏，孤苦環境闖出一番作為，相當不容易。」並表示欣見傳記《歌仔戲千面戲王：葉青傳記》出版。

葉青於記者會中鼓勵後學者，「現在戲曲學校有良好舞台訓練基礎，只要好好在學校學習即可。」她也提點後學者，演出歌仔戲時，除先了解故事背景，仍要以自己人生閱歷出發，「遇到人生波折，就是提升演技的條件，有細膩的人生經驗，面對鏡頭才能做出有血有淚即時演出。」

葉青也提到，雖然20多年未參與演出，但仍未忘記自己是從電視演員出身，出版個人傳記便是希望可為半世紀的歌仔戲生涯留下紀錄，以供後學者參考。全書共720頁，並收錄2千5百多張珍貴照片，由國立政治大學中文系教授蔡欣欣從專業的角度分析，葉青在歌仔戲歷史中的獨特地位與貢獻。

此外，日前葉青被報導出席廈門活動時坐輪椅現身，她昨日說明因意外傷到膝蓋，但健康無虞，要粉絲別擔心。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應