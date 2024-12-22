葉青傳承歌仔戲心法 藉人生閱歷提升演技

葉青（前排左3）昨日於「葉青歌仔戲文化藝術傳承列車」與葉青歌仔戲七代演員同堂，分享自己從事歌仔戲50年的心路。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕已淡出幕前的「歌仔戲天王」葉青，昨日舉行「歌仔戲戲王葉青-歌仔戲台灣傳承工程列車」記者會，並復刻葉青歌仔戲七代同堂的節目，象徵為台灣歌仔戲做繼往開來的傳承準備，徒弟楊懷民、狄玫、狄鶯都到場力挺。葉青分享50年來面對時代演變，以及演出歌仔戲的心路歷程，現場湧入超過百名死忠劇迷。

台北市長蔣萬安昨受邀到場，也是葉青戲迷的他提到，「無論是正氣凜然關雲長、霸氣項羽、溫文儒雅書生，葉青扮演每個角色都可以把神韻與氣質揣摩得很到位。」國家文化藝術基金會董事長林淇瀁說明，「葉青歌仔戲團對台灣文化及戲曲貢獻有目共睹，葉青用盡一生力量在歌仔戲行業拚搏，孤苦環境闖出一番作為，相當不容易。」並表示欣見傳記《歌仔戲千面戲王：葉青傳記》出版。

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葉青於記者會中鼓勵後學者，「現在戲曲學校有良好舞台訓練基礎，只要好好在學校學習即可。」她也提點後學者，演出歌仔戲時，除先了解故事背景，仍要以自己人生閱歷出發，「遇到人生波折，就是提升演技的條件，有細膩的人生經驗，面對鏡頭才能做出有血有淚即時演出。」

葉青也提到，雖然20多年未參與演出，但仍未忘記自己是從電視演員出身，出版個人傳記便是希望可為半世紀的歌仔戲生涯留下紀錄，以供後學者參考。全書共720頁，並收錄2千5百多張珍貴照片，由國立政治大學中文系教授蔡欣欣從專業的角度分析，葉青在歌仔戲歷史中的獨特地位與貢獻。

此外，日前葉青被報導出席廈門活動時坐輪椅現身，她昨日說明因意外傷到膝蓋，但健康無虞，要粉絲別擔心。

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