圖像小說祭昨登場 李遠期許3年後迎接新台漫時代

圖像小說祭21日起舉辦，匯聚台漫作品，並串聯法國、比利時、日本、菲律賓等多國漫畫家與策展人，彼此交流，促進發展。文化部長李遠（左4）也到場支持。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕第2屆圖像小說祭昨日舉辦，邀比利時、法國、日本、菲律賓等多國漫畫家、策展人共襄盛舉，讓台漫串接國際，文化部長李遠更稱要「彎道超車」，加大補助支援漫畫，盼3年後迎接新台漫、新繪本時代。

文化部獎勵民間舉辦圖像小說祭，昨日在華山文創園區擺攤，呈現國內外圖像小說、漫畫、繪本等多部作品，主辦單位之一、大辣出版公司總編輯黃健和表示，過往許多台漫作者代表台灣，到世界各地駐村、參展，如今舉辦第2屆圖像小說祭，則把國外作者邀請來台，彼此交流眼中的世界。

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展場中除了台漫作者常勝、小莊、阮光民、麥人杰、劉倩帆、丁柏晏、陳沛珛、61Chi、左萱等現身及擺攤，大秀台漫能量，也邀請愛上台灣想住下來的日本漫畫家五十嵐大介與台灣作家吳明益合體對談；法國漫畫家GOLO則帶來觀察創作的《製造台灣Made in Taiwan》第1、2冊作品，並將與吳音寧對話；比利時漫畫家Dimitri Piot也選擇台灣為踏足亞洲的首站。

昨李遠參加開幕式並致詞表示，民間力量大，上任後便將文化部從活動指導單位改為「獎勵單位」，也新增繪本獎勵，對外徵件30案，1人給1年60萬元，多達900人報名，然而其實30人乘以60萬元總共才1,800萬元，而1部電影或影集就補助1億多元。看到韓國跟日本的繪本、漫畫走在前面，他說：「我們一定要來彎道超車！」盼未來加強更多資源，包含中長篇漫畫補助最高500萬元等，看看3年後能否迎接新台漫、新繪本時代。

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