【藝術文化】橫山書藝館「書寫風景」 結合光影點亮地景之美

何景窗〈橫山〉詩作，透過螢光塗料與螢光燈光，化成夢幻裝置。（桃美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由橫山書法藝術館主辦的「書寫風景—橫山書法藝術館戶外燈光藝術展」，邀請4組藝術家與團隊，包含何景窗、劉名哲、步里赫森、太極影音等，以筆墨線條、詩詞、篆刻等書藝元素結合燈光設計、投影，營造不一樣的書寫風景。展覽以場館的戶外空間為主展區，分為「經典書法：曲水流觴」與「現代書藝：詩詞小語」2區，於夜晚時分透過書寫，感知書法與橫山地景的自然氣息。

其中何景窗詩作〈橫山〉：「斜看是雨／橫看是一座星和星／堆積的／山的稜線／／臥坐如墨／在水的中央／撒下葉子／寫了／一池季節」整首詩作充滿靈動魅力，在藝術團隊步里赫森拆解書寫的一字一句後，運用夜光與螢光塗料將之打造成裝置藝術。詩作中把橫山書法藝術館園區中的水池比為墨汁，而書寫的詩詞，字字句句有如星群匯聚於橫山，滿天星斗燦爛耀眼，而書法家留下深邃美麗的作品，像點點星空灑落凡間，向星辰聚集書藝館的夜晚景色致意，讓詩句與字體融合的生命拔地而起。

請繼續往下閱讀...

此外，太極影音團隊〈翰墨無邊〉以書藝館建築中的「五方篆印」與「水池倒影」為背景，重新詮釋王羲之重新詮釋《蘭亭集序》中的「曲水流觴」意象，藉由光影交錯，呈現出筆墨運轉宛若溪水流過觀者的心靈，創造出文人以書法為寄託，追求個人風格的藝術氣象。

「書寫風景」將自12月23日至2025年2月24日，在橫山書法藝術館戶外展區登場，詳詢書藝館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法