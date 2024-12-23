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【藝術文化】2024中山青年藝術獎作品展登場

2024/12/23 05:30

油畫類中山獎。李梓維〈共生形─生根於靜默的綠影〉130x162公分，2024。（國父紀念館提供）油畫類中山獎。李梓維〈共生形─生根於靜默的綠影〉130x162公分，2024。（國父紀念館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國父紀念館主辦的「2024中山青年藝術獎作品展」已邁入第9年，鼓勵20至45歲的年輕藝術家創作。國父紀念館表示，今年參賽作品比往年增加2百餘件，經初審及複審2階段選出40位得獎者，包含水墨類13名、書法類14名、油畫類13名。今年於國立台灣師範大學美術學系德群畫廊登場，共展出54件入圍及得獎作品，展期至114年1月1日。

油畫類評審團代表蘇憲法表示，國父紀念館的優質展覽提供師大美術系很好的學習機會，本屆油畫類中山獎作品中顯露個人情感及創作理念，展現獨特的個人風格，勉勵大家繼續創作，並好好保存獲獎紀錄，這是會跟著藝術家一生的重要經歷。

中山獎得主分別為水墨類劉信義、書法類蘇梓靖、油畫類李梓維，各獲得獎金30萬元及獎座1座，同時獲得免審查方式申請於國父紀念館辦理個展。第2名及第3名得主每類別各1位，分別獲得獎金10萬元及5萬元。佳作獎每類別各5位，每位可獲得獎金1萬元。入選共16位，每位可獲得獎金新台幣5千元整。

國父紀念館表示，獲得入選以上的作品，明年也將前往南投虎山藝術館與嘉義市立美術館辦理巡迴展。此外，中山獎得獎者將由國父紀念館與畫廊協會合作，持續參與藝術博覽會活動，以鼓勵青年藝術家持續創作。

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