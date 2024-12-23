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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．戲看人生】許願 自己實現

2024/12/23 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃文綺

從小迷童話故事，生養孩子後，起初是為了說故事繼續讀童話。孩子長大離家了，每到歲末，我依然守著電視看耶誕片，即便自己就是送禮人，也從未懷疑過耶誕老公公，近日看《精靈也過耶誕節》（Genie）最後一幕，Genie穿著廚師服，站在比薩店廚房門口的笑容時，瞬間明白童話或耶誕老公公，都不是只為孩子而創造，是不論什麼年歲都保有童心的大人，為豐富心靈和滿足內在需求而創造。

記憶中最早關於瓶中精靈的故事，來自一千零一夜裡的阿拉丁神燈，窮小子阿拉丁被巫師騙入洞中，找到神燈，順手將髒兮兮的燈擦乾淨，怎料放出了瓶中精靈，讓他最後娶到公主。然後是電視影集《太空仙女戀》（I Dream of Jeannie），裡頭的Jeannie從瓶中現身時，一身的中東風格裝扮，以及她對放她出來的男主人，充滿著浪漫天真的熱情，經常用魔法來整治她認為對主人或她有威脅的人。

《精靈也過耶誕節》的Genie，是從一個骨董珠寶盒裡被放出來，男主角伯納因為全心投入工作，經常忘了家庭重要節日，最後連寶貝女兒的生日都錯過，還臨時翻出一個舊珠寶盒充當禮物。妻子失望之餘，帶著女兒回娘家，伯納不知所措，信手拿起滿布灰塵的珠寶盒擦拭了一下，竟和阿拉丁一樣，放出在盒中待了兩千年的精靈。

所有的傳說裡，都說瓶中精靈只能實現3個願望，伯納釋放的精靈芙蘿拉告訴他沒這回事，他只要先說「我希望」（I wish），然後精靈就得實現他的願望。伯納全心只想著挽回妻女，沒想清楚可以如何許願，精靈也不能教他，好戲就此不斷上演。他許了好多願望，讓妻子和女兒實現平日的夢想，但妻子卻沒有因此回心轉意，反而對他更生氣失望。

戲的重點不只在於男主角挽救婚姻的努力，很大部分放在精靈身上，試想僅只是兩代之間的差異，就會產生許多衝突和待調適的部分。而芙蘿拉上一回在凡間過日子，和摩登科技的現代截然不同，她也得透過伯納，逐漸了解新新人類的生活，愈多見識和體驗，她愈發感受到世界的奇妙，除了科技之外，食衣住行乃至兩性關係，都帶給她許多衝擊。

劇情帶來的思考，是精靈可以實現人類的願望，但無法自己許願，也不能告訴人類如何許願，千年流傳的神話和魔法，只能讓精靈「服務」主人？魔法可以創造各種奢華的享受，但卻無法用這些挽回一段關係？

伯納在和芙蘿拉相處互動過程中，看著她對現代生活的驚奇和享受，逐漸明白自己過去是盲目的選擇工作，遺忘了背後的目的和家庭對他的意義。芙蘿拉提醒他生活裡重要的事，他開始同理身為精靈的芙蘿拉，最後決定為芙蘿拉許願放她自由，他也終於想到，如果時間能倒流，他會實現對妻子和女兒的承諾……原來我們時時都在許願，而能夠實現願望的人，只有自己。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

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