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【家庭plus．親子會客室】從才藝中找到熱情

2024/12/23 05:30

從才藝中找到熱情從才藝中找到熱情

文／曾維瑜

兒子來跟我請款。他自己去報名了巴西柔術和街舞的課程，從學校社團的學習，發展到了社團之外。我故意問他，上課的證據呢？他傳來了兩支影片，分別是巴西柔術課和同學一對一的練習，以及街舞課堂上大家跟著老師的一場短表演。

其實所謂的「證據」，是為了給遠在中部、偶爾才能一見金孫的外公外婆一解相思之苦，對我來說，兒子自發願意學習，不管是什麼項目，我都非常樂意投資。

兒子還沒進入國、高中的升學壓力之前，除了學校的課程，我幫他安排了許多課外活動，有些比較目標導向，例如英文及作文的學習和練習，有些則比較類似才藝，例如律動、空手道、圍棋、畫畫以及樂高課程。

其實當父母的幫孩子安排這麼多課外的學習，無異是一種自討苦吃，一筆不小的額外支出不說，做為職業婦女要接送孩子上下課有時真是人仰馬翻，但七、八年的歲月也這樣過去了，若是說到「成果驗收」，我唯一的期待是這些各式各樣的觸角伸展，能讓他對自己的天賦和興趣有一番摸索和體悟。

是否是當年的空手道課程，帶領他來到現在的巴西柔術課程，不得而知，在雲門舞集上了好幾期的身體律動課，有沒有觸發他在街舞上的天分，還真是天曉得，但我真正樂見的，是他能夠自發地投資自己在不必考試、沒人逼迫的項目之上，不但找到了有熱情的項目，還願意在那個項目上精進自己。

學習是一輩子的事情，所有的考試在漫長的人生裡，終究會成為過往雲煙，但願留下來的那些星星屑屑，可以在天際裡成為閃閃發亮的指引，帶著孩子持續了解自己、發展自己、並且成就更好的自己。

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