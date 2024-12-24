【自由副刊】 熊一蘋／小善行

◎熊一蘋

◎熊一蘋

爸跟我說：你朋友很不錯。

「我剛剛在陽台看他停腳踏車，停完還特別把車放裡面一點，沒有讓車尾露出來。他有想到別人。」

爸在我小時候很少稱讚人。這句稱讚平靜地動搖了我的世界，尤其我覺得那個朋友跟我一樣，只是個整天挨罵的白癡小學生。

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爸媽都很擅長這種觀察，從我沒發現的細節找出每個人的優點。洗盤子時會連背面一起、買零食記得別人那一份，他們稱讚這些行為時語氣斬釘截鐵，鄭重得讓我羨慕。

漸漸我養成熱衷小小善行的個性，下樓梯腳步不發出聲音、吃火鍋幫忙撈起浮沫、每次都把晾乾的摺疊傘整齊收好，沒有對任何人刻意提起。

只要這樣做，就能感覺有個我不認識的人，在我不知道的地方，說我是個不錯的人，可以彌補那些我始終沒能真心相信的正面稱讚。

繼續這樣做、累積我的不錯積分，或許有一天，我也能成為像我爸媽那樣的人，能夠真心稱讚他人身上容易被忽略的、為人著想而做的真正善行。●

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