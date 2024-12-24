【家庭plus．讀者迴響】放開自己 理解他人

圖／達志影像

文／古家榕

拜讀10月22日〈放下，心更寬〉一文後，兩位「優秀姊」的「堅持」，不由得讓人思及往事。

猶記我初入社會時，一度適應不良，從體制內的好學生，淪落成失格的成年人。求學階段，只要給出「正確答案」就能得分，偏偏，這世界沒有標準解答，甚至連看似正確的選項（比如人與人的尊重與平等）也得不了分──曾經的我，憑藉「對的堅持」屢獲高分；如今的我，卻因著同樣的堅持慘遭扣分。這世界判定我不服管教、我認定這世界無可救藥，然而，比起理論跟現實的認知失調，真正令我挫敗的，是這個持續失分的我，「再也沒那麼好了」。

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多年後才明白，過去的我，依仗「堅持」打造出「優秀」，卻在不知不覺中，將這份優秀延伸為一部分的「自我」，導致它成了雙面刃，一方面助我所向披靡感覺良好，也在遭受衝擊時傷及自身。就像兩位優秀姊，全勤獎也好、守規矩也罷，她們堅持的並非堅持本身，而是從堅持中衍生的、有關「自我價值」的判准。換言之，兩人最終的崩潰，與其說是原則問題，更多是「價值感」的被否定，一如我年輕時難以面對「沒那麼好」的自己。

因此，當我讀到文末「每個人都有他對人生的堅持，但這個堅持如果讓自己不開心、讓共事者為難，是不是可以稍微退一步？」不免心生感觸。對我來說，搖搖欲墜的堅持，是捍衛尊嚴的最後防線，難的不是放下堅持，而是再也無法堅持之後的、體無完膚的現實。若此刻等待被挽救的，是全面坍塌的自我認同，一句輕描淡寫的「放下」，只會讓人無助地問一句：「放下了，然後呢？」

說到底，我們需要的，不只是「放下」，更是進一步的「自我接納」。《同理心的力量》提到：「我們必須打破『要成為很好的』的陷阱，學會接納『我沒那麼好』。很神奇的是，當我們接受自己並沒有那麼好的事實時，我們會開始感覺到更好、內心也感覺到好多了。我們讓自己在真實情況中得以自由，便會發生一些難以置信的事情──我們會開始改變。」

每一次傷害，都是一個機會，讓人試著擁抱「沒那麼好」的自己。並漸漸體會，優秀並非人生的全部，任何閃光點或小缺陷，也不足以改寫關乎「我」的定義──因為，我不是由優點和缺點拼湊而成的。人們愛著我時，愛的是眼前「完整的人」，我的存在本身已值得被肯定──而當我認知到了這個事實，就不再需要用「堅持」保護自己，畢竟這世界上，「沒有人能像內心受傷的人那般完整」。

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