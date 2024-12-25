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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活大補帖】自己的禮物 自己給

2024/12/25 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／ 李子

聽聞一位姊姊不滿意自己的70大壽，被子女「吃蛋糕、送紅包」照舊辦理而耿耿於懷。

70大壽的確不同於一般的生日，但慶生不一定要別人給啊，自己的快樂可以自己追求。我一向不玩猜心遊戲，生日禮物直接點名想吃的餐廳或旅遊的景點，開心過日子很重要。

有一年生日安排了台東3日行，在台9線420K大武濱海公園「就是愛你」展開序曲。車站前向日葵盛開，裝置藝術繽紛了太麻里海岸，天寬地闊風涼無垠，開心極了。晚上的鐵花村，燈籠搖曳，氣氛極佳，沿路吃臭豆腐，夜市吃骰子牛、烤魷魚、楊汁甘露，齒頰留香。

第二天的加路蘭遊憩區，天寬地闊，天空無限湛藍，白雲大朵狂野，無邊無際的綠原，大海也藍盈，任浪花拍擊出快樂的音符。漫步、拍照、欣賞裝置藝術的創意，流連忘返，心情大大愉悅。

第三天在池上的伯朗大道，騎車迎風，馳騁在金黃色稻浪中，金城武樹下拍照喝茶。近樹的綠、遠山的藍，秋高氣爽中如入仙境，接著搭乘藍皮解憂號火車，到枋山站看夕陽，寬闊海面，太陽渾圓燙金，橘色暉光溢滿天空，美到讓人目不轉睛，為生日旅遊畫上美好句點。

去年生日安排葡萄牙旅行，當天女兒請吃生日餐，晚上就和先生搭機出國。葡萄牙位處地中海北岸最西端，從美麗海岸到曠野山林，從現代城市到壯麗古城，處處都是心靈與視覺的享受。

去J.K.羅琳愛店Majestic Café喝咖啡，粉紅色的天花板、特色吊燈、牆上的木紋鏡框，到雕花木椅，都那麼低調奢華，啜飲一杯拿鐵幸福感十足。

參觀全世界最漂亮的書店──萊羅書店，書店中央對稱優雅雕琢的圓弧狀階梯，讓空間錯置成一幅優美的畫，再到隔壁的「小天使義大利冰淇淋」店，吃一客服務人員精心製作的「玫瑰花瓣」冰淇淋，融化了我雀躍的心。

我們在多羅河畔流連，從午後到黑夜，看市集的手工藝品，閒坐喝杯咖啡，街頭藝人的歌聲伴黃昏的風涼，人們優閒散步，纜車空中穿梭，直至燈火亮起，將河水映照得金黃亮麗，每一艘停在河畔的彩船，都是美麗的夢。

昔日父母60、70大壽，子孫滿堂，熱鬧非凡，而今花甲的我只有一家三口的甜蜜時光，時代改變了，我們要與時俱進，快樂的權柄完全掌握在自己手中。

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