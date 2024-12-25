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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活停看聽】歡喜孩子當家

2024/12/25 05:30

歡喜孩子當家歡喜孩子當家

文／塵俗兒

「父母的家永遠是孩子的家，孩子的家可不是父母的家。」乍聽這句話父母可能會覺得受傷，但轉念一想，對子女來說，這代表他能獨當一面，承擔起一家之主的責任了，其實是件值得欣慰的事。

當年和老公買房之後，喜孜孜地準備了一間房間，歡迎爸媽、公婆偶爾過來作客。老公對公婆說這是為他們準備的，我則告訴爸媽，這是他們的房間，大家心照不宣。爸媽和公婆開心地接受我們的說法，幾十年來兩對老人家沒來長住過，他們喜歡自己的老窩，有街坊鄰居串門子。

現在房子貴森森，準備客房根本不實際。兒子買房時，為他的貓女兒開了門洞、搭了貓架，在我去看他的時候幫我訂了旅館。我開玩笑表示嫉妒，他說：「你們又不可能常住，閒置空間到最後一定會變成雜物間，每次來之前還要打掃，還不如住旅館，舒適又方便。」說得很有道理，年輕人就事論事，以理性的方式處理問題，而這正是我們一向教育他的。兒子有能力當家打算，身為母親，我很得意。

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