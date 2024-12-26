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【藝術文化】文化部啟動「培育台語家庭」獎勵計畫 李遠：母語要從家庭開始

2024/12/26 05:30

文化部長李遠（右5）、關懷文教基金會董事長周清玉（右6）等共同宣告「培育台語家庭計畫」啟動。（文化部提供）文化部長李遠（右5）、關懷文教基金會董事長周清玉（右6）等共同宣告「培育台語家庭計畫」啟動。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為強化母語傳承及使用，考量家庭是扎根母語最好的場域，文化部昨（25）日舉辦「厝內的台語聲―培育台語家庭計畫」啟動記者會，首先推出「台語家庭」計畫，期望透過在家庭內學習、互動，讓家庭中的孩子自然學習及使用母語。

「台語路親子樂團」演唱自己創作的台語囡仔歌，推廣台語。（文化部提供）「台語路親子樂團」演唱自己創作的台語囡仔歌，推廣台語。（文化部提供）

文化部長李遠表示，「母語要從家庭開始」，從小跟著奶奶講客家話的他，直到小學時因為學校老師講台語而開始學台語，但是後來台灣經歷很長一段時間的華語政策，使得他到現在台語、客家話都不太順。他在1980年代進入中影從事電影工作時，雖然華語政策致使1982年最後一部台語的「楊麗花歌仔戲」上映後，長期沒有台語片，他仍努力地在侯孝賢導演、吳念真編劇的《戀戀風塵》籌備時，以「濁水溪以南多使用台語一定會有票房」成功說服老闆同意以台語拍攝，北部戲院再以華語配音放映，也讓近年電影修復能夠保留當時的台語原聲，感動許多人。

文化部說明，符合台語家庭的申請資格包含「跨世代」或「婚姻」兩類，家庭成員間兩代（含隔代）的同住家人2人（含2人）以上，或是具婚姻關係的夫妻、伴侶，即可提出申請。依據語言使用狀況，希望重新學習台語，並以台語為溝通語言的家庭，也就是聽得懂但不一定會說的，可申請成為「預備台語學習家庭」；實際已使用台語為溝通語言的家庭，也就是能聽、說的，則可申請成為「預備台語文化家庭」。

符合資格的家庭登錄完成後，依據學習家庭、文化家庭兩類，完成各自規定的課程及活動集點以後，就可以正式成為「台語學習家庭」或「台語文化家庭」，並獲得台語獎勵金及抽獎機會。

文化部指出，「台語學習家庭」類別的每個人參與意識培力、培育課程或活動累積點數達20點，即可獲得每人台語獎勵金500元，並以戶為單位參加抽獎；「台語文化家庭」類別，同樣每人在參與規定課程或活動集滿20點，並拍攝成果短影片後，可獲得每人台語獎勵金1,200元，並以戶為單位參加抽獎。

即日起，符合資格者即可上網登錄。首次登錄為「台語學習家庭」者，可獲得kóng Tâi-gí禮包，內容包含意識手冊、摺頁、書籤及2本台語讀物。此外，明（114）年2月28日前完成登錄申請「預備台語學習家庭」或「預備台語文化家庭」者，原先集點任務由20點優惠為10點，亦即每人完成10點任務，即可獲得台語獎勵金及抽獎。更多台語家庭詳細資訊，請至文化部「國家語言數位資源網」台語家庭專區查詢。詳詢文化部培育台語家庭計畫網站（https://tg.moc.gov.tw/ptgl-user-service/login.html

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