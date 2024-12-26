【藝術文化】1/1衝衛武營 戶外直播「維也納愛樂新年音樂會」

明年「維也納愛樂新年音樂會」由義大利指揮大師里卡多．慕提第7度受邀擔綱指揮。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄衛武營國家藝術文化中心將於明（2025）年元旦推出「維也納愛樂新年音樂會—全球衛星直播」，由義大利指揮大師里卡多．慕提擔綱指揮，民眾不僅可享受天團音樂饗宴，更與世界同樂迎接新的一年。

衛武營每年戶外現場直播「維也納愛樂新年音樂會」受歡迎，吸引大批人潮席地而坐欣賞音樂饗宴。

（衛武營提供）

衛武營全球唯一戶外現場直播「維也納愛樂新年音樂會」，連續17年於戶外草坪舉辦受歡迎，每年吸引大批人潮席地而坐聆聽音樂，此次仍由大提琴家張正傑擔任主持人，於1月1日下午傳遞來自奧地利的經典音樂饗宴，與民眾歡度新年盛會。

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「維也納愛樂新年音樂會」自1939年開始舉辦，明年是第85次舉行，義大利指揮大師里卡多．慕提第7度受邀擔綱指揮，早於1971年薩爾茲堡音樂節起，慕提就與維也納愛樂長期合作迄今，登台指揮該團超過500次，並自1993年首度指揮維也納愛樂新年音樂會，以堅實而細膩指揮風格受到肯定。

音樂會營造新年歡欣和希望氛圍，大多數曲目出自史特勞斯家族舞曲，明年更因紀念圓舞曲之王小約翰．史特勞斯誕生200週年，將演出他所作多首曲目，並加入奧地利作曲家小約瑟夫．黑爾梅斯伯格〈快樂兄弟進行曲〉選自《紫羅蘭姑娘》，並將首次演出女性作曲家康斯坦茲．蓋格的《費迪南德斯圓舞曲》（由沃夫岡．多爾納改編）。

在「維也納愛樂新年音樂會」直播前，當天下午4點先推出暖場音樂會，由跨界樂團「漩指Music」現場演出，5位成員將以琵琶、電吉他、電貝斯、爵士鼓、電大提琴等樂器，建構獨特音樂風格迎賓；榕樹廣場南側則舉辦「忘憂是吉－2025新年限定市集」。詳詢衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）。

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