【藝術文化】灣聲攜手林品任 元旦來聽「台灣的聲音」

小提琴家林品任將與灣聲樂團共演2025年新年音樂會。（灣聲提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕灣聲樂團舉辦的「台灣的聲音」新年音樂會，邁入第7年，將於2025年1月1日下午2時，由灣聲樂團音樂總監李哲藝率團在台北國家音樂廳演出。今年一大亮點，是與小提琴家林品任合作演出蕭泰然的《D大調小提琴協奏曲》。

音樂會將由李哲藝所作的《廟埕》開場。李哲藝將兩廳院之間的廣場與小時候成長的三鳳宮聯想在一起，同樣是人們生活、走動、互相交流的場域，聽眾可以在樂曲中聽見熱鬧歡騰，充滿生活感的氛圍，有鑼鼓喧天的宗教感，甚至可以聽見由樂器模仿的「國罵」，作曲家的不避諱，讓音樂表現更鮮活。

2025年適逢作曲家蕭泰然逝世10週年，李哲藝指出，1月1日又正巧是蕭泰然老師的冥誕，因此，特別邀請小提琴家林品任，與樂團共同演出蕭泰然的《D大調小提琴協奏曲》，除致敬蕭泰然之外，李哲藝表示，蕭泰然的創作蘊含對台灣文化以及故鄉的深刻情感，是整個世代裡面最能夠代表台灣的作品，這份精神也正是灣聲樂團的創立宗旨。

音樂會壓軸曲目將演出由李哲藝、王敏玲、王鈺淩、吳柏翰、蘇鈺淇等人協力編曲的《民歌交響組曲》，以交響樂重新演繹經典民歌，如《陽光和小雨》、《散場電影》、《月琴》等，勾勒出台灣人的青春記憶。音樂會也邀請到馬世芳擔任導聆，為此，馬世芳特別將民歌分為田園篇、愛情篇、詩情篇、青春篇與江湖大我篇，灣聲樂團則根據此分類選曲改編串聯成組曲。詳詢灣聲樂團官網。

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