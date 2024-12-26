【家庭plus．生活停看聽】補牙 學問大

補牙 學問大

文／山姆

我今年64歲，在45歲那一年，罹患牙周病，結果讓兩顆健康牙齒因「地基不足」而流失。我不覺得缺兩顆牙有什麼大不了，但牙醫師卻說萬萬不可。他警告我說，遇缺不補，除了會影響咀嚼跟磨合外，長時間下來，可能還會造成臉部的變形。

補牙有活動假牙和植牙兩種方式，價格差異很大，被打鴨子上架的我，自然選擇便宜很多的活動假牙。初期，除稍有異物感外，沒有不適，但時間久了，問題慢慢發生。

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當時我仍是高中英文老師，很注重發音，但活動假牙的支撐金屬橫跨我的上顎，在發某些音時，常會妨礙舌頭的滑動而漏風失真。雖然學生不一定會察覺，卻也成了我的心理障礙。更嚴重的是，因為牙齦的退縮，假牙開始會鬆脫，有好幾次差點在講台上「脫口而出」。所以當活動假牙壽終正寢時，我主動要求改植牙，雖然耗時費工、價格高，至少擺脫了困擾。

前陣子我的植牙又因牙床流失、支撐不足而離家出走，目前又暫時回到遇缺沒補的狀態。所幸我已退休，雖然因缺牙導致觀感稍差，但至少不必害怕上課漏風了。至於下一步該怎麼辦，也只能靜待牙醫師的評估。

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