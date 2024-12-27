【藝術文化】鄭麗君響應文化幣方案 回饋母校嘉惠學弟妹

行政院副院長鄭麗君（左4）、文化部長李遠（右3）等共同宣告文化禮金向下延伸至13歲。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部113年起常態發給16-22歲青年每人1200點文化幣，明（114）年除繼續發放外，特別推出試辦計畫，納入13-15歲國中生每人600點文化幣。行政院副院長鄭麗君、文化部長李遠昨（26）日在啟動記者會宣布，114年文化禮金將在1月1日上午8點開放領取。

文化禮金往下延伸到13歲，鼓勵青年學子們能按照興趣，自主享受精采的藝文生活。（文化部提供）

鄭麗君表示，文化幣是總統賴清德相當重視的政策，它是一把帶著大家開啟未知的藝文世界的鑰匙。她也特別提到文化幣「嘉惠學弟妹、回饋故里情」方案，鼓勵企業或個人可以為家鄉或母校加碼文化幣，「我想率先響應，盡一點心意支持母校龍山國中」，期盼讓更多學弟妹共享豐富的文化藝術生活。

請繼續往下閱讀...

文化部結合文化ESG理念，設計出「嘉惠學弟妹、回饋故里情」方案，邀請企業或個人，透過文化部建置文化幣「嘉惠學弟妹、回饋故里情」服務平台精算出的學校、系所、鄉鎮市區符合領取文化幣青年人數，進行線上支持，增加母校在學之學弟妹、家鄉或企業、廠區周邊設籍青年的文化幣點數，讓所有人都可以成為文化成年禮金的挹注者，並可捐贈收據做為個人綜合所得稅、營利事業所得稅減免證明。

此外，李遠說明，「文化幣像是能量快速成長的吉祥物」，從疫情時候刺激藝文消費而開始的藝FUN券，到參考歐洲各國經驗，在2023年首度發放18-21歲的文化成年禮金，2024年開始延伸發給16-22歲青年。明年則在行政院的強力支持下，將要開始13-15歲的試辦計畫。詳詢文化部網站。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法