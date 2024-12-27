自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】NSO跨年音樂會 女高音瑪嘉伊澤首度來台

2024/12/27 05:30

瑪嘉伊澤與夫婿洛孔索羅共同出席記者會。（NSO提供）瑪嘉伊澤與夫婿洛孔索羅共同出席記者會。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕每年年終，會有些人是在國家音樂廳聽一場音樂會，然後慢慢移動到信義區跨年看101煙火。通常，12月31日國家音樂廳的跨年音樂會，是NSO國家交響樂團的演出，今年則特別邀請到喬治亞女高音妮諾．瑪嘉伊澤（Nino Machaidze）首次造訪台灣，從12月30日開始，一連2天端出不一樣的曲目盛宴。

瑪嘉伊澤於2007年時，以年僅22歲受命於米蘭史卡拉歌劇院擔綱女主角演出《軍中女郎》，震撼了歌劇界，一夕爆紅。隔年就在薩爾茨堡音樂節的新製作《羅密歐與茱麗葉》中首次出演茱麗葉，並取得轟動性的成功。此後，她還與多明哥、胡安．迪亞哥．弗瑞茲等世界名家同台演出。2023/24-25樂季，更獲邀參與布魯塞爾錢鑄歌劇院的特別企畫「威爾第項目《革命》（Revoluzione）」。2013年，瑪嘉伊澤獲頒西班牙最高殊榮的年度傑出女聲樂家歌劇獎。2021年獲得馬塞拉．波貝國際歌劇獎，這是僅授予在歌劇界有傑出貢獻藝術家的高榮譽獎項。

瑪嘉伊澤將於12月30日演出「名家歌劇選粹之夜」，詮釋多首耳熟能詳的歌劇曲目；12月31日的「跨年音樂會」，則精選18、19世紀歌劇樂壇經典名曲。值得一提的是，此次瑪嘉伊澤首訪台，是與她的先生也是義大利知名男中音桂多．洛孔索羅（Guido Loconsolo）同行，他們將以絕佳默契的演出，陪伴台灣觀眾迎接新的一年。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應