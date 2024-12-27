【藝術文化】NSO跨年音樂會 女高音瑪嘉伊澤首度來台

瑪嘉伊澤與夫婿洛孔索羅共同出席記者會。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕每年年終，會有些人是在國家音樂廳聽一場音樂會，然後慢慢移動到信義區跨年看101煙火。通常，12月31日國家音樂廳的跨年音樂會，是NSO國家交響樂團的演出，今年則特別邀請到喬治亞女高音妮諾．瑪嘉伊澤（Nino Machaidze）首次造訪台灣，從12月30日開始，一連2天端出不一樣的曲目盛宴。

瑪嘉伊澤於2007年時，以年僅22歲受命於米蘭史卡拉歌劇院擔綱女主角演出《軍中女郎》，震撼了歌劇界，一夕爆紅。隔年就在薩爾茨堡音樂節的新製作《羅密歐與茱麗葉》中首次出演茱麗葉，並取得轟動性的成功。此後，她還與多明哥、胡安．迪亞哥．弗瑞茲等世界名家同台演出。2023/24-25樂季，更獲邀參與布魯塞爾錢鑄歌劇院的特別企畫「威爾第項目《革命》（Revoluzione）」。2013年，瑪嘉伊澤獲頒西班牙最高殊榮的年度傑出女聲樂家歌劇獎。2021年獲得馬塞拉．波貝國際歌劇獎，這是僅授予在歌劇界有傑出貢獻藝術家的高榮譽獎項。

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瑪嘉伊澤將於12月30日演出「名家歌劇選粹之夜」，詮釋多首耳熟能詳的歌劇曲目；12月31日的「跨年音樂會」，則精選18、19世紀歌劇樂壇經典名曲。值得一提的是，此次瑪嘉伊澤首訪台，是與她的先生也是義大利知名男中音桂多．洛孔索羅（Guido Loconsolo）同行，他們將以絕佳默契的演出，陪伴台灣觀眾迎接新的一年。

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