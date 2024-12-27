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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活大補帖】走出自己的路

2024/12/27 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／寂水

身為父母，總是望子成龍、望女成鳳，只是忘了自己是孩子的榜樣，要注意自己的身教，因為不知不覺間孩子什麼時候步上我們的後塵，卻不自知。

有些孩子的特質是自制且清楚明白自己要什麼，朝著自己的目標前進，不論家裡環境如何，都不會影響他。在我身邊有一個孩子，面對聯考，每天去圖書館，考完了依舊每天上圖書館，我問他：「不是都考完了嗎？為什麼還要去圖書館？」他回我：「讀書又不是為了考試。」他每天自學英文一個小時以上，一張英文單字隨身背誦。上研究所論文發表，畢業工作找的是和當初發表的論文相關，延續他論文的研究。

工作一段時間，他做足功課，靠自己去澳洲和歐洲遊學，到日本待一個月，因為他知道只有這樣才能學到最道地的語言。現在每天至少一個小時學日文，他的耐力讓人著實佩服。

雖然沒有富爸爸，卻阻擋不了他實現屬於他的夢想，「天下無難事，只怕有心人。」他讓我們明白，人雖然不能選擇父母和家庭，但依舊可以活得精采，走出屬於自己的路。

孩子，不要去責怪上天沒有給你一個富有的家庭、一個好的生活環境，因為人生的選擇權和決定權其實是在你的手上，要走什麼樣的路，最終決定者是你，而不是父母。有時候父母就算幫我們把路鋪好了，我們不認真、不用心走，最後也是好好的路走到後來迷了路，卻不自知，更危險的是不知迷途知返，讓自己陷入絕境。

人生路上，用心認真地走每一步路，沿途風景再美、誘惑再多，也堅持自己的原則，走出自己的路，活出屬於自己的人生樂章，你會發現路愈走愈寬廣。

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