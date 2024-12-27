【家庭plus．微幸福案內】遲來的賞楓 意想不到幸運

被稱為電力王，也是茶人的松永安左衛門，在小田原所建的老櫸莊遲來的紅葉絕景，美不勝收。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

通常遲來的許多事物都被認為是充滿遺憾，因為來得太晚、沒意義的遲來正義、遲來的愛情等等，但隨著年事漸長，知道即使晚來，能來還是不錯的，或是有些景物因為遲來才能看到，例如今年日本的櫻花跟紅葉，我錯過了每年正常賞櫻、賞楓的時節，但因為來得晚，我反而得空觀賞了，今年12月15日之後還在關東許多庭園賞到優雅的楓葉。這在往年是難以想像的。

我去的是橫濱的三溪園與小田原的老櫸莊、古稀庵及清閑亭。三溪園是由生絲致富的企業家、同時也是文人的原三溪所造的17.5萬平方公尺的純日本庭園，園內有12棟從京都、和歌山、鎌倉等移築的國家重要文化財級建物，如紅葉覆蓋的聽秋閣，還開放一旁的遊步道賞楓。老櫸莊因為有400多年櫸樹而得名，是「昭和電力王」、也是近代三大茶人松永耳庵的松永安左衛門庭園，也有國家文化財的茶室。古稀庵則是曾任總理大臣的山縣有朋的三園之一，100年前他自認古稀庵的紅葉，比京都無鄰菴或東京椿山莊的紅葉都美，我也為了賞楓而終於制霸了他的三園！

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清閑亭是118年前建在400多年歷史的小田原城數寄屋風書院，原為侯爵黑田長成的別邸。黑田是天才軍師黑田官兵衛第十三代，來頭不小，他在此地吟詠過紅葉；因此可以相信百年前這些名士的推薦，觀賞同樣火紅的楓葉，但今年只是沒想到12月下旬還有這樣的福分！

或許很多人不相信楓葉會如此遲來，遊客比想像地少，可以輕鬆、靜靜地觀賞或拍照，不會遭人催促，有許多國家級有形重要文化財的典雅建物陪襯，不輸其他古都的楓紅，尤其不像去京都賞楓，到處都擠滿人，失去在古剎賞楓的優雅！

日本人多少認為遲來的幸運，是原本沒想到的幸運，的確如此，今年意外地也如同往年有好好賞楓，格外幸福，但楓葉還當紅時，寒冬就來了，秋天因此縮水，是氣候變遷之故，開心中有幾分擔心，微幸福原本如此吧！

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