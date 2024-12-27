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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活停看聽】緊身褲之我見

2024/12/27 05:30

緊身褲之我見緊身褲之我見

文／陳逸珊

每個人的衣櫃都少不了幾件緊身褲、踩腳褲、運動緊身褲、瑜伽褲、自行車衣褲……琳瑯滿目。

緊身運動褲布料主要成分是人造纖維，具有吸濕排汗、耐磨、伸縮性強，讓我們運動起來更舒服、並提升運動效率。很多人也會做為日常穿搭，舒適又好活動。

近幾年，設計師打造的緊身褲，貼合身體曲線設計，透氣不悶熱，收腰、提臀、收小腹全到位。2019年美國一間大學要求女學生不能穿緊身褲上學，認為緊身褲太貼身、暴露身材，會讓男生難以控制，認為是「容易誘惑他人侵犯」的穿著，不適合出現校園。

一般人對「緊身瑜伽褲」反應兩極，以前緊身褲以內搭為主，近年開始流行外穿，再度成為討論話題。時尚專家認為重點在於如何穿搭，搭配得宜，也能穿出意想不到的風格，增添時髦的風韻。

單穿緊身褲怪彆扭的，上衣可以搭配長版T恤、襯衫，舒適又自在。很多人會外搭迷你裙或短褲也不錯。長裙加緊身褲，增添優雅的氣質，任何身形皆能駕馭。倘若套上長版外套，典雅、能幹又知性，呈現獨特個性。

有人說過了50歲的女人，盡量少穿緊身褲，上衣長度太短，遮不住腰腹臀的贅肉，反而自暴其短。現代女生追求穿起來舒適又好看，不管是待在家、還是出門運動，選擇適合自己的搭配款式，符合個人需求，最重要的是得體和舒適。

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