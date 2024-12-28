【家庭plus．田舍生活】養老 與寵物同行

圖／王孟婷

文／王孟婷

幾年前認識一位85歲的犬友老太太，當時互相約定，如果她要搬去養老設施，希望由我來收養她的臘腸犬。

前一陣子通電話，問道：「有要將狗狗送來我家嗎？」她答說：「現在有可以帶寵物一起住的養老園區，我要搬去那邊囉。」

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從前沒有的養老服務，今天就已經出現了！我聽完立刻搜尋人寵同住養老設施，目前在日本只有一間，也是首創的。

〈設施貼心〉老人到毛孩 都設想到

跟平常思考邏輯不同，設施不是在腹地廣大的郊區，他們選在離地鐵站走路5分鐘的市區，鄰近24小時急診服務的動物醫院與人類醫院，內部服務非常貼心。

圖／王孟婷

人類養老部分：常駐工作人員包括人類照服員、護理師、餐飲營養師、定期醫師到訪健檢。

寵物部分：寵物保母、人寵散步區、寵物美容院、寵物托兒所、動物醫師定期到訪健診。

使用方式：入住者與寵物在同一私人空間同住，可選擇套房型、兩房一廳型，私人空間都具備個人的廚衛浴設備，房內設施也有針對寵物的設計，如家具能當遊具、耐磨防滑地板、無階梯、貓抓布的家用布品。

入住者檢查身體或進行復健的時間，寵物可以送去設施內的寵物托兒所或美容院，寵物保母跟人類照服員一樣都是24小時輪班常駐設施內。餐飲服務可以選用設施內的營養師提供餐點，一日三餐與點心時間，在公用餐廳與其他住戶邊交流邊用餐，用餐次數與是否使用都是自選再付費。幾乎所有服務都是選項式，住戶可以依照自己需求決定，自由度類似飯店管理式公寓，不會有住在宿舍的規範感受。

休閒活動除了設施內的綠化散步區，也可以帶寵物在附近散步與逛街，主要是設立在極便利的市區，附近市場、超市、公園等一應俱全，家人探訪也只要地鐵站出口走路5分鐘。

價格選項：以年紀別／房型／寵物頭數區分。

1.房費可選一次付清房費／先付50%其他月繳／先付30%其他月繳

2.月繳管理費：住居管理費＋寵物管理費（依照寵物頭數）

3.餐費：自炊或使用供餐（每日次數自選）

選擇1.單次付清的房費區間在新台幣1千萬到180萬之間，愈年輕入住金額愈高，因為房費是用餘命的使用長度來計算，2.與3.就是依住戶使用服務項目的多寡做變動，個人推測也會跟著物價與人事費用微調價格。

台灣人會驚訝價格還算OK，而且不需要押金，因為日本現行法律已經規範養老設施不能收押金，主因是歷年來常有高級老人院收了高額押金，卻經營不善的倒閉事件，住戶透過法律也很難追討押金，因為設施是真的已經倒閉，付不出任何錢。順便補充，以上惡性倒閉幾乎沒有，多半是真的撐不下去，經營私人商業型養老設施沒有想像中容易呢。

〈從日本看台灣〉銀髮設施 滿足毛主人夢想

我讀完資料，感到很驚喜，因為一般而言到了某個年紀，就會思考養寵物可能會無法照顧到寵物過世，雖然現在有寵物專用養老院，但要送去實在太令人傷心。這項美好的養老設施服務，滿足了很多人的夢想。

資料中訪談一位帶3隻貓入住的老太太，她提到因為自己跟貓都很老，其中兩隻貓都有腎臟病，搬到這裡所有煩惱能有「一站式解決方案」，貓的定期複診拿藥都由設施內動物醫生定訪解決。偶有急事或急症，無論人或貓都立刻有人協助，例如送去徒步可到的24小時動物醫院、主人身體不適，貓就先托給設施內的寵物托兒所，一切日常都井井有條，不會有手忙腳亂的慌張感。

說明到這裡，我思考了未來少子化，工作人口急降，有沒有辦法持續這類養老服務，此外屆時的設施總服務費一般人長期是否付得起……這類現實問題，怎麼想也沒用，倒是挺希望能中樂透之類的。

台灣勢必有一日也會推出這種銀髮設施，祝福諸位能過上夢想中的生活。

〈作者小檔案〉

插畫家、繪本作家，現居日本近畿的滋賀縣鄉間，作品散見於報章雜誌、圖文繪本、文學封面。個人著作《我最想做的事》、《淚光閃閃的巴黎》……等書。

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