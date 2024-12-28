【藝術文化】故宮行政大樓及圖書館新建工程 昨落成揭牌

〔記者凌美雪／台北報導〕雖然新故宮計畫一波三折，還是在今年底看到了一個重要的進展，即位於故宮北院南側的「行政大樓及圖書館新建工程」於昨（27）日辦理落成揭牌典禮，不僅行政院長卓榮泰親自參與揭牌，還有包括台中北溝時期的多代故宮人現身祝賀，卓榮泰致詞時特別期許，透過「新故宮計畫」，未來能真正實現「故宮到哪裡，台灣就到哪裡！」

行政大樓是故宮人上班的地方，也是真正主導故宮未來發展方向的核心，新建行政大樓落成意義非凡，因此，包括故宮院長蕭宗煌、副院長黃永泰與余佩瑾全員出席，還有前院長馮明珠、副院長林柏亭，以及曾擔任副院長的現任文化部次長李靜慧，曾在北溝故宮工作2年，後來在北院任職到退休的百歲老故宮人陳眼也意外現身，可見其對故宮感情之深。

請繼續往下閱讀...

「行政大樓及圖書館新建工程」是故宮自107年起推動的「新故宮計畫」中，「分項計畫一：故宮北部院區整擴建計畫」的一環，基地位於台北市力行街行政園區內，工程內容主要有新建1550餘坪行政大樓，包括院長、副院長等多數故宮行政人員，都將搬進這棟新的建築上班，另於隔壁2棟既有建築之間新建連接空間，成為330餘坪圖書館，未來將可對民眾開放，提供研究型藝術專業圖書，以供相關學術研究者借閱使用。

蕭宗煌致詞時表示，故宮自1965年搬到北院至今，面對時代變遷的需求，當前多元業務與功能的發展，原本台北至善路的北側基地已不敷使用，感謝行政院支持新故宮計畫，讓故宮可以整擴既有設施環境，「行政大樓及圖書館新建工程」竣工不僅可集中各部門行政人員、提升行政效能，也能將騰出的北部空間重新規畫，持續優化文物展覽、典藏及修復空間，尤其山洞庫房中的1200多箱文物可逐步移出、改箱為櫃，是邁向「百年新故宮」一個非常重大的里程碑。

卓榮泰則表示，故宮在過去肩負許多重要的歷史任務，包括1949年第1箱文物抵達台中糖廠，1965年台北院區開放民眾參觀，2004年行政院核定「故宮南部嘉義院區計畫」等，而明年故宮即將迎接建院百年，並規畫「故宮100+」 院慶系列活動，對此，卓榮泰也感謝曾經努力付出的每位故宮人。

卓榮泰指出，政府編列107.47億元預算於「新故宮計畫」，包括北部院區整擴建、國寶文物修復展示館建設，以及博物館群國際觀光網絡系統建置，希望透過「新故宮計畫」及大家持續努力，讓故宮成為嶄新的故宮、台灣的故宮、世界的故宮，也成為生活的故宮，除持續至台灣各地及世界各國展出，同時透過科技無遠弗屆。也期待台灣政經情勢更好，國際地位更受重視、更有保障，使故宮文物能前往更多國家展示，真正實現「故宮到哪裏，台灣就到哪裡！」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法