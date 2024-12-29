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【藝術文化】南管音樂保存者陳嬿朱 獲頒113年重要傳統表演藝術保存者

2024/12/29 05:30

「113年重要傳統表演藝術保存者」授證典禮，文化部長李遠（右7）親自授證予新科人間國寶陳嬿朱（右6）；人間國寶許春美（右5）、陳英（右4）、陳啓村（左4）、黃福壽（左3）到場觀禮。（文化部提供）「113年重要傳統表演藝術保存者」授證典禮，文化部長李遠（右7）親自授證予新科人間國寶陳嬿朱（右6）；人間國寶許春美（右5）、陳英（右4）、陳啓村（左4）、黃福壽（左3）到場觀禮。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部昨（28）日在傳藝中心高雄園區中山堂劇場，辦理「113年重要傳統表演藝術保存者」授證典禮，本次新增認定保存者陳嬿朱，由文化部長李遠親頒授認定證書。

授證典禮特別利用全息投影技術再現張鴻明藝師身影，勉勵學生陳嬿朱「你是我最驕傲的學生」，讓陳嬿朱感動得流下眼淚。（文化部提供）授證典禮特別利用全息投影技術再現張鴻明藝師身影，勉勵學生陳嬿朱「你是我最驕傲的學生」，讓陳嬿朱感動得流下眼淚。（文化部提供）

文化部自2009年起依《文化資產保存法》登錄重要傳統表演藝術，並認定保存者（俗稱人間國寶），迄今已達19項31位保存者。因此，昨日到場觀禮的，還有高齡已逾90的重要傳統表演藝術「恆春民謠」保存者陳英、重要傳統工藝「排灣族tjemenun傳統織布」保存者許春美、「傳統木雕」保存者陳啓村、「玉雕」保存者黃福壽、「宜蘭本地歌仔」保存團體壯三新涼樂團團長陳漢文、「阿美族馬蘭Macacadaay」保存團體杵音文化藝術團團長高淑娟，以及陳嬿朱的親友、學生們。

對於此次新增認定保存者陳嬿朱，文化部說明，「南管音樂」於2010年公告登錄，張鴻明為首位保存者；陳嬿朱師承藝師張鴻明及吳道宏，指、譜、曲皆嫻熟擅長，尤其唱曲技藝精湛，並能熟知南管相關知識，曾擔任張鴻明助教多年，具有相當教學經驗。陳嬿朱擅曲唱，亦可職司琵琶、二弦及三弦，長年於台南南聲社及高雄地區教授南管音樂，對於南管音樂的實踐及知識具有高度掌握，在南管演唱方式與樂器彈奏皆具藝術性，且保有台灣南管傳統韻味的古樸性，為南管界代表性人物。

陳嬿朱於受證後有感而發，「當證書交到我手上時，感受到身上挑起了一個非常重的重擔，日後我要對這個國家負責，將千年的南管音樂生生不息地傳唱下去。」陳嬿朱說，南管音樂正面臨斷層危機，成為保存者後，首要任務就是培養接班人，她一定會努力讓南管音樂一代接一代。

文化部長李遠則於致詞時表示，在過去14年期間，「南管音樂」保存者僅有張鴻明與陳嬿朱2人獲得，顯見南管音樂的難度。傳統文化藝術隨著時代變遷，經常面臨失傳危機，尤其無形文化資產只能靠代代相傳，除「感謝所有用心保存傳統文化的人」，文化部未來也將更努力推廣，除透過師徒制傳習計畫，也會與教育部等單位合作，期盼讓傳統文化進入校園，永續傳承。

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