【藝術文化】戴武光水墨典藏展「墨塘天光」 融合東西方美學

戴武光〈巴黎掠影〉彩墨，90x90公分，2011。（創價藝文提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由創價美術館推出的「墨塘天光」展覽，邀請美術館研究員吳世全策畫，從藝術家生前贈與的100餘幅作品中精選經典作品展出，呈現戴武光作畫時清明真純的創作之心。

戴武光〈悠悠月世〉彩墨，180x180公分，2017。（創價藝文提供）

創價美術館表示，本次展出作品，創作年代多落在2002至2017年之間，在戴武光家屬支持下，特別展出1998年藝術家自畫像，以及表現藝術家性格的〈隸書對聯〉，書寫「我行我法我求索 不野不文不逐流」，展現藝術家不追逐潮流、走自己的路的創作風格。

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展覽分為4大類別，包含「花鳥動物」、「自然生態」、「構圖創新」、「書法」。其中代表〈巴黎掠影〉以「花都」巴黎為主題，是原本從事水墨畫家在傳統式的「移動性透視點」上，融合西方「立體主義」的幾何表現方式，以墨線分割手法，呈現巴黎都會掠影。畫面中可見貝聿銘設計的羅浮宮玻璃金字塔，以及透過玻璃鏡面映照的建築群，層次分明，空間深遠。

戴武光以「構圖」優先於筆墨，常於方形畫幅中，展現畫面張力。其將生活中如自然、旅行所見之景色化繁為簡，以點、線、面重新布局，如運用剛直如結構體的線條切割空間、大塊面墨韻表現荷葉，或將近於抒情的筆觸、書法的筆意轉折融入抽象表現中。

「墨塘天光」展覽可見藝術家架構虛實相生的妙境，以及鑽研東方美學中的「空靈」與「留白」意象，反映出畫家的洞察力與參悟力。展覽於創價美術館至善館登場，展期至明年1月4日。

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