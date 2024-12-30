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【藝術文化】朱團40週年倒數 2025首季主秀「加乘效應」Z世代團員擔綱

2024/12/30 05:30

「加乘效應：Zillennials & Zoomers」音樂會，將展現新世代的充沛活力。（朱團提供）「加乘效應：Zillennials & Zoomers」音樂會，將展現新世代的充沛活力。（朱團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團即將於2025年1月2日迎來39週年，樂團以「翻過關鍵之頁」定義這段邁向「2.0」的蛻變，同時決定首季主秀由第3、4世代團員擔綱，打造「加乘效應：Zillennials & Zoomers」音樂會，期待透過新世代的音樂觀點，更貼近13至30歲的年輕觀眾，也展現傳承的充沛活力。

第3代團員已在樂團演出多年，且逐漸躍升為要角。（朱團提供）第3代團員已在樂團演出多年，且逐漸躍升為要角。（朱團提供）

朱團表示，樂團在學院專業與教學系統的耕耘下，擁有橫跨4個世代的團員，且不斷有新人加入，持續源源不絕的演出動能。鑑於後疫情時代全球變動更形劇烈，從數位優先過渡到數位原生Z世代的時代儼然來臨，因此，第一季音樂會特別由Z世代出身的樂團團員策畫、主演，展現社群媒體先驅族群的靈動特質。

朱團2025年首季音樂會主秀將由第3、4世代團員擔綱。（朱團提供）朱團2025年首季音樂會主秀將由第3、4世代團員擔綱。（朱團提供）

朱團Z世代團員共有12位團員，其中，第3代有4位，包括戴含芝、彭瀞瑩、高瀚諺、李翠芸，都已在樂團演出多年，且逐漸躍升為要角；2024年初加入的8位第4代團員，則有陳致欽、王倚軒、陳珮馼、何欣蓉、張倚珮、劉昕宜、黃心妤、陳煥梧，也陸續發揮出新世代的價值。

藝術總監朱宗慶表示，打擊樂的豐富聲響、多變曲式，結合新生代團員無邊無際的豐沛想像與無畏挑戰的實力自信心，相信能在融會貫通之中，創造下一波經典的「加乘效應」，引領新潮趨勢。朱宗慶說，第3、4代團員都是生長在打擊樂教學已經成熟的環境裡，但競爭也很多，「這些年輕團員優秀的表現，好得讓我相當驚訝！」

音樂會將以「容易聆聽」、「節奏重擊」與「吸睛效果」為主軸，精選多首特色曲目；而在最後一曲〈Beethoven in Havana〉，是約阿希姆．霍斯利（Joachim Horsley）以貝多芬《第7號交響曲》主題的非洲古巴風格編曲，朱團全團19人將全員同台演奏由布萊恩．弗萊克（Brian Flack）為打擊樂合奏改編的版本，再次展現「同一團內傳承」的精神。

「加乘效應：Zillennials & Zoomers」音樂會，將於2025年2月22日在台北國家音樂廳演出2場，詳詢朱團官網（https://www.jpg.org.tw/event/zillennials-zoomers/）。

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