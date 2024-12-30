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【藝術文化】布拉赫全場巴赫《無伴奏小提琴組曲》 1月登台

2024/12/30 05:30

德國小提琴家布拉赫將於1月獻上全場巴赫《無伴奏小提琴組曲》。（鵬博藝術提供）德國小提琴家布拉赫將於1月獻上全場巴赫《無伴奏小提琴組曲》。（鵬博藝術提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕德國小提琴家布拉赫（Kolja Blacher）將於2025年1月再登台，並首度獻上全場巴赫《無伴奏小提琴組曲》，以純粹琴音帶領聽眾一覽巴赫無伴奏的巔峰之境。

布拉赫4歲習琴、15歲進入茱莉亞音樂院，師從傳奇小提琴教育家多蘿西．狄蕾（Dorothy DeLay），返歐後，於17歲初登舞台，與柏林德意志交響樂團合作演出。布拉赫深受執掌柏林愛樂的阿巴多賞識，自1988年受邀與柏林愛樂演出，並先後擔任柏林愛樂、琉森音樂節管弦樂團首席；離開柏林愛樂後，布拉赫以獨奏家兼指揮，備受國際樂壇歡迎，同時，布拉赫現在也任教於柏林漢斯．艾斯勒音樂學院。

布拉赫以現場細緻豐富的音色、清晰扎實的樂句，以及不矯揉造作卻氣韻生動的詮釋，深受樂迷喜愛，認為他是「默然於外，絕妙於音」。此次訪台，將於1月12日在高雄衛武營、13日在台北國家音樂廳，獻上全場巴赫《無伴奏小提琴組曲》。

布拉赫目前所使用的小提琴是「Ex-Zukerman」，由Kimiko Powers女士慷慨出借。這把琴原先是以色列小提琴家祖克曼的愛琴，1730年由製琴名家耶穌．瓜奈里（Giuseppe Guarneri del Gesù）製作。「Ex-Zukerman」同時擁有清亮美麗的高音，與低沉爆發力的低音，琴身對稱、精緻，擁有勻稱的弧型線條、厚實的琴漆，與完美的355釐米長度，儘管琴齡逾290年，堪稱保存著完美的狀態。

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