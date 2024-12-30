【藝術文化】臺中師範寫真「收藏的記憶」線上展 看見日治晚期台灣的時空一隅

昭和11年（1936年）11月7日，20餘名男子在株式會社台灣新聞社的門口拍攝台中市民體育大會獲獎紀念照。（攝影中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為探索日治時期台灣的歷史碎片，國家攝影文化中心特邀國立成功大學歷史系助理教授簡宏逸，耗時2年，策畫「找回活過的痕跡：台中師範寫真收藏的記憶」線上展，詮釋研究《臺中師範寫真》照片內容，以鮮活的文字及照片呈現了當時學校教學與學生生活的樣貌，看見日治晚期台灣的時空一隅。

拍攝於昭和11年（1936年）12月23日阿里山神木寫真，可見1956年神木遭雷擊前的模樣。（攝影中心提供）

《臺中師範寫真》1套3冊，內含160張照片，並夾有1張明信片，除了展示著相簿主人（根據攝影中心推測，應是日本大分縣人濱田忠毅）告別日本故鄉的朋友，抱著期待來台讀書的生活點滴，以及戰爭陰影下，或許無法再見的同僚身影。

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線上展覽以濱田忠毅留下的《臺中師範寫真》為本，分為「相簿的主人」、「故鄉中津的朋友」、「畢業來台灣」、「台中師範的師友」、「台中範生活點滴」、「環島修學旅行」、「台中州教育現場」、「戰爭陰影下的台灣」以及「活下去吧」等9個子題，展出68幀歷史影像，不僅介紹日治時期台灣師範學校的學制學程，從照片中學生們的表情可見，原本求學時期的天真期盼，到日本治台後期戰爭帶來的徬徨陰影。

濱田忠毅1936年來台灣就讀台中師範學校，畢業後服務於台中州石岡公學校（今台中市石岡區石岡國小），1944年任職台中的明治國民學校（今台中市西區大同國小）。他曾經被徵召至台南訓練、服役，但還沒派赴戰場，戰爭就已經結束。戰後他回到明治國民學校協助交接，隨後被遣返回國。他在歷史上留下的身影雖然不明顯，但藉由留存的史料與照片，讓今日的歷史學者能以專業的研究途徑，發掘這些生命史料的潛在價值。詳詢攝影中心官網。

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