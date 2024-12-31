【藝術文化】男高音新星強納森．泰特曼3月首訪台 攜手NSO美聲獻唱

歌劇男高音泰特曼將首訪台演出。（新象提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2024年留聲機古典音樂獎得主強納森．泰特曼（Jonathan Tetelman），將於2025年首訪台，關於這位顏質與才華兼具的男高音，有人將他與被譽為「21世紀男高音天王」的尤納斯．考夫曼（Jonas Kaufmann）相比，不過考夫曼（55歲）比泰特曼（36歲）大了將近20歲，因此，在昨（30）日宣告記者會上，主辦新象藝術負責人樊曼儂開心地說，「在21世紀，終於在我有生之年再看到一個優秀的男高音，就是泰特曼。」

此次將邀請法籍指揮家查斯林與NSO攜手演出。（新象提供）

「我們從3大男高音、2王1后（卡瑞拉斯、多明哥與黛安娜．羅絲）的經驗， 對於歌劇男高音有深切的體會。」樊曼儂表示，「泰特曼這位男高音是我們在2021年的時候，從《紐約時報》報導得知，泰特曼是這個世代最突出的、打破一切美好的男高音。這位唱義大利歌劇最棒的男高音才36歲，演唱生涯正在起飛當中。然後我又看到他今年受各大劇院邀請，炙手可熱，就是俗話說的當紅炸子雞。」

請繼續往下閱讀...

智利裔美國籍的泰特曼生於1988年，他的職業生涯主要集中在歐洲，首張專輯《詠嘆調》（Arias）於2023年夏天發行廣受好評，做為德意志唱片公司（Deutsche Grammophon）的獨家錄音藝術家，更於普契尼逝世100週年錄製整張《普契尼詠嘆調選》。

資深古典音樂導聆人林伯杰指出，《留聲機雜誌》曾形容，泰特曼是在考夫曼之後，國際樂壇最重要的發現，「多多少少你可以聽到他的中音域跟高音域真的有點像帕華洛帝在唱歌；可是又跟帕華洛帝不一樣，因為，泰特曼除了有非常清亮的高音之外，他的戲劇張力也非常強。」

泰特曼將於3月2日首訪台，攜手NSO國家交響樂團在台北國家音樂廳舉辦音樂會，演出普契尼、威爾第、雷哈爾、佛洛托、阿布瑞尤、拉拉、梭羅撒巴爾等，19世紀後浪漫到20世紀初的美聲樂章，展現他優游於多元曲目的才華與技巧。同時，主辦單位還邀請到法籍指揮家弗雷德里克．查斯林（Frédéric Chaslin）來台加入陣容。音樂會詳情可詢Opentix。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法