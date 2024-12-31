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【藝術文化】文化部114年度預算審查過關 李遠：感謝立委照顧

2024/12/31 05:30

114年度文化部預算審查完畢，總計通過預算數289億8,737萬元（記者凌美雪攝）114年度文化部預算審查完畢，總計通過預算數289億8,737萬元（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕114年度中央政府總預算案文化部主管預算，經過2個全天議程，於昨（30）日立法院教育文化委員會審查完畢，總計刪減2,200萬，凍結5.24億，總計目前通過的預算數為289億8,737萬元。

首度參與預算審查的文化部長李遠於會後接受聯訪時表示，這次的委員對預算都看得非常細，也提出非常多質疑，但「還是蠻照顧我們整個文化部的」，除了表達感謝之外，李遠認為，此次刪減的預算還好，凍結的不少，提出報告即可動支，「我覺得也合理，因為文化部的確有非常多東西是要講得更清楚，這一點我覺得沒話講。」

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