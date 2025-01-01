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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活大補帖】好好吃 餐餐幸福

2025/01/01 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／林熹

吃，是我們身體獲得能量的重要管道之一，吃得好不好、恰不恰當，都對身體，甚至心理有著極大影響。

法國女人享受美食，並非餐餐大魚大肉、天天鵝肝醬、牛排，她們注重「食」的時間，以及吃得新不新鮮、健不健康。

舉例來說，她們工作再忙，也會重視「正餐」時間，定時定量。即使要吞個三明治解決掉一餐，也會是健康營養豐富的三明治。

試想，在繁忙工作了一個早上之後，打開餐盒，跳進眼睛裡的是散發著營養因子的全麥土司，中間夾著新鮮翠綠的生菜、煎得紅嫩香噴噴的火腿、七分熟的蛋黃及水水軟嫩的蛋白、多汁的番茄切片……豐富又挑逗人唇齒的香氣，的確很容易讓人感到滿足， 跟美食最搭的「萬用配料」：嘴角上揚的弧度。

看重自己的身體，每一餐都好好地吃，這就是讓自己幸福的重要能力之一！有時候為了節食，選擇食用低熱量的食物，或者乾脆讓自己常常處於半飢餓狀態，有人甚至公開揚言，自己從20歲以後，始終處於半飢餓狀態，跟「享受美食的權利」進行長期抗戰。

一邊是美食，一邊是體重，常常兩邊為難，內心因此糾結不已。撇開有沒有過量的問題，先聊聊到底應不應該吃飽飽？

吃飽的好處：身體在三餐獲得足夠的能量後，還會再想吃零食嗎？在「吃的健康」前提下，不但不會肥胖，我想就連要高血壓也很難。別小看心理與生理互相的影響力。吃得開心、吃得放鬆、吃得理所當然，人將會顯得年輕又快樂。

吃是一種享受，而非受罪。在吃的方面，小小的縱容自己，其實是很重要的。

一味節食、忍耐、克制，反而容易在情緒爆發時，吃得更多、吃得更狠、體重增加得更快。聰明的女人會適時縱容自己，吃一塊巧克力、喝點香醇紅酒，這一切並沒有什麼大不了。

不要「全面性拋棄美食」，有許多真正的美食，其實可以吃得美味又健康，重點是還低熱量。例如，選擇濃度70%以上的巧克力，不但沒有含量過多的糖，還有助於身體健康，頂多就是隔天多散點步，就可以把熱量消耗光光喔！

食，是人一輩子裡，最常進行的固定行為，標準動作是──把食物放進嘴裡，就這麼簡單。

但最簡單的，往往最不簡單。

以一天三餐計算，不包含邪惡消夜跟惡魔下午茶，一個月大約要吃90餐，一年大約要吃1080餐。除了吃，有什麼事我們會一年重覆高達上千次？如果活到一百歲，大約要吃108000餐。先撇開令人頭昏心悸、聲勢浩大的上萬頓餐點不看，暫且把視線焦點縮回一個月的90餐，再加上時不時蹦出來的下午茶甜點，一個月近百餐的餐點，也非常驚人。

如果能好好享受每一餐、每一道食物、每一塊蛋糕、每一杯健康飲料，每一個月，我們就可以擁有100個的幸福時光，聽起來是不是就很棒呢？

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