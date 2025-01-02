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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】文化部文化體驗內容徵選 即日起開放申請

2025/01/02 05:30

114年度「文化部文化體驗內容徵選補助作業要點」徵件，即日起開放申請。（文化部提供）114年度「文化部文化體驗內容徵選補助作業要點」徵件，即日起開放申請。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕114年度「文化部文化體驗內容徵選補助作業要點」徵件，昨（1日）起開放申請，包括「體驗內容研發類」與「藝術入校推廣類」2大類別，報名至2月17日止。

文化部說明，此次徵件的「體驗內容研發類」，鼓勵藝文單位開發教學方案，把文化內容融入學校課堂，創造適合教學現場的體驗課程。至於「藝術入校推廣類」，是針對已經完成研發的體驗課程，徵求進入5所以上學校的推廣計畫，在入校期程方面，則將配合學校端114學年度時間表，以求與學校的實際需求更為契合。

另為鼓勵各教育階段的平衡參與，除國小階段，申請單位也可設計以國中或高中學生為核心體驗對象，讓青少年在不同教育階段中，都能獲得豐富的藝術文化體驗。文化部期望透過更多藝術家與學校的合作，支持優秀的文化內容進入校園，讓藝術真正融入孩子們的日常生活。

文化部表示，「文化體驗內容徵選補助」自計畫推動以來，廣邀視覺藝術、音樂及表演藝術、文學閱讀、文化資產、電影、工藝設計等領域的藝術家，輔導超過450組藝文單位進入2,600多所學校，並有近12萬學生參與體驗。詳詢文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw/Web/）。

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