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【藝術文化】布赫賓德3月攜手NSO 3天連演全套貝多芬5大鋼琴協奏曲

2025/01/03 05:30

布爺談貝多芬總是充滿趣味、神采奕奕。（記者凌美雪攝）布爺談貝多芬總是充滿趣味、神采奕奕。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕曾自曝收藏25根貝多芬頭髮的權威鋼琴大師布赫賓德，畢生以研究貝多芬音樂為志業，他繼前年訪台馬拉松演出全套貝多芬32首奏鳴曲之後，將於今年3月再登台，攜手NSO國家交響樂團，3天連演貝多芬5大鋼琴協奏曲全集。

布赫賓德於2023年訪台演出全套貝多芬32首奏鳴曲，全場觀眾熱烈讚賞。（記者凌美雪攝）布赫賓德於2023年訪台演出全套貝多芬32首奏鳴曲，全場觀眾熱烈讚賞。（記者凌美雪攝）

1946年生於捷克的布赫賓德，5歲錄取維也納音樂學院，11歲就在維也納金色大廳公開演出貝多芬《第1號鋼琴協奏曲》。現年78歲的布赫賓德，超過60年的演奏生涯中，已在全球各大音樂廳，演奏貝多芬32首奏鳴曲（一次演出需6-7場）超過60次，因此被譽為「當今維也納鋼琴學派的最後權威」、「真正的貝多芬權威」。

多次邀請布赫賓德演出的牛耳藝術表示，布赫賓德所演奏的貝多芬充滿音樂性，更有學術基底，可說是樂壇標竿。他持有貝多芬奏鳴曲近40種版本，且熟讀貝多芬書信，以歷史背景為根據，盡力還原貝多芬時代的演奏聲響，並於2014年出版《我的貝多芬：與大師相伴的生活》。

布赫賓德生涯曾錄製貝多芬奏鳴曲全集4次、鋼琴協奏曲全集3次。其中，貝多芬5首鋼琴協奏曲，展現了貝多芬透過創作探索鋼琴潛能、挑戰限制的野心，也全方位考驗演奏者功力。布赫賓德曾於2017年在台演出過，當時是在5天內創下將5首經典彈奏2輪的壯舉。這次則將以3天彈完1輪，攜手由準．馬寇爾親自指揮的NSO共同演出。

音樂會自3月7日至9日，在台北國家音樂廳演出。7日曲目包括貝多芬《G大調第4號鋼琴協奏曲》及NSO演出布拉姆斯《c小調第1號交響曲》；8日是貝多芬《降E大調第5號鋼琴協奏曲，皇帝》，以及NSO演出德弗札克《e小調第9號交響曲，新世界》；9日則是全場貝多芬，包括《降B大調第2號鋼琴協奏曲》、《C大調第1號鋼琴協奏曲》及《c小調第3號鋼琴協奏曲》。

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