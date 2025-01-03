【藝術文化】提升「以實名制防堵黃牛」意願 文化部與6都研議鼓勵方案

文化部與地方聯手，鼓勵萬人以上場館熱門活動實施「實名制」防堵黃牛。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕隨著大型演唱會蓬勃，如何有效防堵黃牛，是文化部與主辦單位持續面對的課題。文化部昨（2）日表示，除將持續補助主動規畫實名制入場的主辦單位，也已與6都共同研議增加主辦單位實施實名制意願的辦法，如實名制場租優惠，其中，台北小巨蛋已研議試辦。

文化部表示，《文化創意產業發展法》2023年6月修正施行至今，文化部已收受約8,000件檢舉案，尤其台北大巨蛋啟用，黃牛票檢舉更是暴增。從檢舉案件觀察，檢舉案量前3名，包括台北大巨蛋、台北小巨蛋及高雄世運主場館，共同點是萬人以上大型場館，而檢舉案最多的前10名活動，則都是未實施實名制的演唱會，因此，文化部已與6都共同研議相關方案，盼能有效鼓勵「以實名制防堵黃牛」。

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文化部說明，從統計數字可以看出，如劉德華、宇多田光、太妍等採取實名制的演唱會，檢舉案件明顯偏低，僅有個位數。因此，文化部持續主動聯繫主辦單位，提供實名制辦理案例及宣導補助資源，目前已有80個演唱會採取實名制措施。

此外，文化部也於上個月中主動邀集6都就實名制進行意見交換，綜合會議討論，售票方式屬商業機制，參考世界各國經驗，目前多未採行實名制強制入法規定，但6都多表達將透過管理面協力宣導或響應，以增加主辦單位實施實名制意願，如台北市政府近期已研議台北小巨蛋試辦實名制場租優惠，而演唱會經濟最蓬勃的高雄市政府，也承諾依此原則加強協調。

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