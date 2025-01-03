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【藝術文化】2024集保藝術賞得獎作品展登場

2025/01/03 05:30

2024集保藝術賞金賞葉懿嫺〈某日午夜森林是橘紅色〉，礦物顏料、水干顏料、麻紙，188×97×5公分。（金車藝術中心提供）2024集保藝術賞金賞葉懿嫺〈某日午夜森林是橘紅色〉，礦物顏料、水干顏料、麻紙，188×97×5公分。（金車藝術中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「2024集保藝術賞」由集保結算所委請台北藝術大學美術學院策畫，邀請金車文教基金會共同合作舉辦，公開徵選平面類型創作。2024年以「視域台灣」為題，共選出金賞葉懿嫺〈某日午夜森林是橘紅色〉；銀賞傅琬婷〈優良的靜物〉；銅賞李秉璈〈翻頁單元：天空、遺落物〉，及8名優選作品，分別為林依文〈山路〉、洪瑄〈看著窗（雙面）〉、胡晴雯〈流光〉、高安柏〈若輕〉、梁祐寧〈吃成了我的形狀＆堆積在葉上的光〉、黃舜廷〈（空白）048〉、歐靜雲〈獸徑〉以及蔡芝其〈未力的嘈雜〉。

創作者們從感性、精神、風格、歷史、記憶多面向地回應了當代生活與人文精神。其中，金賞作品〈某日午夜森林是橘紅色〉源自葉懿嫺對台灣森林的探究，將白天與夜晚的森林景象交織為一，探索人與自然的共生課題。

即日起至1月12日，在金車文藝中心承德館聯合展出。

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