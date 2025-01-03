【家庭plus．柴米油鹽】老派 也很派

圖／張慰慈

文／張慰慈

圖／張慰慈

很多時候，我們談所謂的老派有兩層意思，其中也指那些從古至今延續下來沒有改變，依舊美好的東西。看似貶意裡也有著一種堅守下來的信心，其實涵義很美麗。

我喜歡老派的愛情，只為一起喝杯咖啡，精心裝扮自己，什麼都不必說，含情脈脈勝過千言萬語。牽手勝過激吻，陪伴勝過金玉。

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其實，學佛也一樣，師父常說只要「老實修行」終有成佛日，安安靜靜讀一段經文，深入經藏，明心見性，勝過千山萬水長途跋涉，求一技神通戲法。我用最老派的方法明志，紋了一朵蓮在左手臂內側，記錄發願時的承諾。就像老派愛情，最美的情話就是一句，「我愛你！」

昨晚，天寒地凍，下班時，台北屋外體感溫度10度。回家，烤了一個橘子來吃，熱呼呼的入口，真美味。

這吃食，是我幼年時美好的記憶之一。小時候我有氣喘毛病，母親帶著看遍各地的老中醫，但病徵不見起色。冬日好發，奶奶心疼孫女，日日有個小炭爐放在客廳裡，上頭不是煨著冰糖梨汁就是烤著橘子。古老的方子，有著百年甚至千年的人類智慧累積。人生半百過後，突然發現身邊許多喝過洋墨水的朋友，甭管曾經有過什麼樣的人生追求，大多數都回過頭來相互推崇傳自古老的東方醫學，對身體保養的重要性，令人不覺莞爾。

我在中國工作超過10年，不得不說，因為過去得早，當時像拓荒者一般，環境適應起來很是艱苦，面對滿山遍野的豺狼虎豹，所有的市場江山幾乎都是拿命去拚搏而來，再回故鄉時，表面看起來戰功顯赫，卻帶著殘破的身體同歸。好幾種慢性疾病（三高）自此緊緊跟隨。

日前，是我每三個月慢性病要回診的日子，過年奮戰，當我拿到驗血報告時，感恩地在醫生面前落淚。這位自我回國後即結下緣分的林醫生對我說：「恭喜妳，血糖指數呈現了10年來最漂亮的數字，我們可以開始減藥了。」在琉璃光關房正式對外開放的第14天，老天送給我了最好的一份大禮。

這些年我一路走來，悟出一個道理，以前認為的成功，是要贏取每一場競賽，但是有勝者就有敗者，而現在這個殘破不堪的世界，最需要的是大家的共好，並不是分出勝敗。

我在監獄授課時，再次明白，希望世上無惡，殺戮是剷除不盡的，唯有讓惡能轉變為善，才能讓惡失守，讓光照亮世界。

我常提醒身邊學佛的朋友，別只在佛前求菩薩醫治我們的病痛，因為只有自己能醫治自己。諸佛菩薩是我們的老師，教導著我們醫治自己的方法，而實踐佛法教育，就是擁有治癒力量的唯一一條道路，千萬別再搞錯了。

祖師大德告訴我們，見第大於行持，其實學法無益。所以不要只在桌前念經，請將法教實踐在自身的生活裡吧！和一般世間法一樣，知而不行，如同紙上談兵，一點不假。這也是老派智慧最具價值的地方。

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