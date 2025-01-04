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【藝術文化】鄭宜欣獲選2025紐約三角藝術協會駐村藝術家

2025/01/04 05:30

鄭宜欣作品〈第三局棋：天圓地方〉靈感來自象棋，以圓球印章的形式，壓印著化成粉末的棋盤。（鄭宜欣、文化部提供）鄭宜欣作品〈第三局棋：天圓地方〉靈感來自象棋，以圓球印章的形式，壓印著化成粉末的棋盤。（鄭宜欣、文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕駐紐約台北文化中心與紐約藝術機構三角藝術協會（Triangle Arts Association,TAA）合作，選送台灣藝術家參與2025年駐村計畫，由雕塑藝術家鄭宜欣獲選，將於2025年3月赴紐約駐村3個月。駐紐約台北文化中心說明，鄭宜欣的加入將為該計畫帶來嶄新的東方視角，促進跨文化藝術交流。

鄭宜欣為國立台北藝術大學美術學系碩士，曾獲2023年國立高雄科技大學青藝獎典藏獎，以及2020、2022年當代雕塑麗寶創作獎，並於高科大藝術中心及國立台灣大學圖書館舉辦個展。此次其駐村計畫將延續過去的創作脈絡，聚焦於象形漢字的視覺符號，並探討這些符號在全球化及多元文化環境中的身分意涵，結合漢字與西方文化元素，透過雕塑、裝置藝術及表演等形式，呈現對語言、文化符號及生命結構的反思，並探索當代藝術與傳統哲學的交匯。

鄭宜欣表示：「紐約是全球藝術重心之一，能夠在此駐村並與當地藝術家及社群互動，是我創作生涯中的重要一步。我期待將東方的視覺藝術語言與當代創作方法相結合，並藉此機會進一步探索文化認同、語言符號及人性等問題。」

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