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【藝術文化】美國朱利安2024年拍賣會 音樂名人紀念品領風騷

2025/01/05 05:30

披頭四成員喬治．哈里森早期使用的Futurama吉他以127萬美元售出。（路透）披頭四成員喬治．哈里森早期使用的Futurama吉他以127萬美元售出。（路透）

〔記者董柏廷／台北報導〕以拍賣好萊塢名人物件為主的美國朱利安拍賣行（Julien’s Auctions），2024年拍賣成績出爐，除了領銜奪冠的約翰．藍儂的「Help!Hootenanny十二弦吉他」外，NBA球星詹姆士（Lebron James）拍攝《運動畫刊》（Sports Illustrated）時所穿著的「天選之子」（Chosen One）籃球球衣、披頭四成員喬治．哈里森（George Harrison）的Futurama吉他，以及《星際爭霸戰》中威廉．薛特納飾演的T船長，所使用的傳奇能量槍、通訊器和黃色外衣等，都在拍賣之列。

約翰．藍儂的「Help!Hootenanny十二弦吉他」於2024朱利安拍賣行紐約拍賣會上拍出290萬美元。（歐新社）約翰．藍儂的「Help!Hootenanny十二弦吉他」於2024朱利安拍賣行紐約拍賣會上拍出290萬美元。（歐新社）

去年度拍賣最高價的拍品，是5月在紐約拍出的已故英國歌手約翰．藍儂的「Help!Hootenanny十二弦吉他」，以290萬美元（約新台幣9千5百萬元）售出奪冠，成為拍賣史上最貴的披頭四吉他。「Help!Hootenanny十二弦吉他」失蹤近半世紀，它曾用於錄製披頭四樂隊在1965年的《Help！》。

至於拍出第2高價的，則是NBA球星詹姆士拍攝《運動畫刊》時所穿著的「天選之子」籃球球衣，以130萬美元（約新台幣4千2百萬）售出。此外，披頭四成員喬治．哈里森早期使用的Futurama吉他，以127萬美元（約新台幣4千萬元）售出，這把具有代表性的吉他，隨著披頭四演出超過324場演唱會，不僅在音樂拍賣會上獨佔鰲頭，也締造喬治．哈里森演奏過的樂器中最高價的成績。

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