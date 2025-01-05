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【藝術文化】紙風車雨馬嘉義公演 10至12日共8場

2025/01/05 05:30

昨日宣傳記者會，「雨馬」及演員與小朋友熱情互動，現場氣氛熱鬧歡愉。（記者丁偉杰攝）昨日宣傳記者會，「雨馬」及演員與小朋友熱情互動，現場氣氛熱鬧歡愉。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕客家委員會與紙風車劇團聯手製作客家親子劇音樂劇《雨馬》，將於10日起至12日在嘉義市湖美夜市停車場公演3天共8場，入場不需門票，採自由入場。紙風車劇團昨在嘉市耐斯廣場舉行演出宣傳記者會，「雨馬」與演員一現身，讓小朋友興奮不已，現場氣氛熱鬧歡愉。

客委會副主委范佐銘、立委王美惠、嘉市府民政處副處長田文珍等人出席宣傳活動。范佐銘表示，《雨馬》改編自現任文化部長李遠（小野）的繪本，戲劇內容象徵幸福和平，之前已巡演10個縣市，感謝嘉市府、立委王美惠促成《雨馬》到嘉市演出，期待帶給大家歡樂。

王美惠說，嘉義的小朋友聽到《雨馬》要來都非常開心。此次嘉市的演出還邀請嘉義大學附小老師黃瑞香指導的「靚靚客家舞蹈團」帶來得獎組曲《日頭花》、《看花》表演，歡迎大小朋友一起來同樂。

紙風車劇團團長任建誠說，《雨馬》以客語與國語交錯表演，演出結合歌舞、特技與特效，包含大家耳熟能詳的客家民謠〈落水天〉、溫馨的〈母親之歌〉和朗朗上口的〈可愛客家話〉，讓小朋友邊看表演邊學客語。此次演出是精華版，每場30分鐘，一連演出3天共8場。演出時間如下：10日晚間7時、8時15分；11日下午4時30分、6時30分、晚間8時；12日下午4時30分、6時30分、晚間8時。

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