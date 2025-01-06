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【藝術文化】2025首週末「紙風車368」卯足全勁 雲林、台南、高雄連演3場

2025/01/06 05:30

全新製作的互動單元「剩食的逆襲」，推廣愛惜食物、不浪費的永續觀念。（紙風車提供）全新製作的互動單元「剩食的逆襲」，推廣愛惜食物、不浪費的永續觀念。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程第3輪「永續啟航」，自2024年10月展開，來到2025年第一個週末，更卯足全勁，從1月3日至5日一連3天馬不停蹄走過雲林、台南、高雄連演3場，總計累積近7,000名觀眾欣賞了有趣又具在地特色的《台灣幻想曲》。

紙風車368藝術工程第3輪「永續啟航」，進入2025年第一個週末就卯足全勁，在南部連走3個鄉鎮，與在地觀眾歡聚一堂。（紙風車提供）紙風車368藝術工程第3輪「永續啟航」，進入2025年第一個週末就卯足全勁，在南部連走3個鄉鎮，與在地觀眾歡聚一堂。（紙風車提供）

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，藉由民間募資，將表演藝術帶到全台368鄉鎮市區的漫長旅程，已在台灣走過2輪，總是被孩子的笑容，以及人與人之間善意的溫暖所感動，因此又啟動第3輪，期昐將這份溫情永續下去。

「身體練習曲」結合肢體動作與世界名畫，高難度動作展現力與美，讓孩子看得發出陣陣驚呼。（紙風車提供）「身體練習曲」結合肢體動作與世界名畫，高難度動作展現力與美，讓孩子看得發出陣陣驚呼。（紙風車提供）

連3天的演出，首站1月3日拜訪了雲林縣北港鎮好收國小，是該場主要贊助者致茂電子董事長黃欽明的母校，致茂電子已是第3次贊助雲林北港的演出經費，代表出席的致茂文教基金會董事長應正表示，黃欽明董事長3次促成紙風車在母校的演出，讓小小學弟妹們不必出遠門就能看到國家劇院級演出，是他對家鄉與母校的心意。

1月4日第2站在台南新化保生大帝廟前廣場演出，同樣是長期支持紙風車兒童藝術工程的蔡登俊表示，368去年啟動第3輪後，加入更具創意美學及環境永續等主題，期望讓孩子有更不一樣的藝術體驗及世界觀，「新化是我的故鄉，這是第一次有這麼大的舞台來到這裡，能為了故鄉孩子出一份力，讓我每次回到故鄉都感到別具意義。」

第3站也就是昨（5）日，前進了高雄市前鎮區樂群國小，起家厝位於早期加工出口區前鎮科技園區的瑞儀光電，董事長王昱超說，父親王本然自2010年後，就開始支持368，並時常親自參與，「他說台上的表演很精采，但是他更享受的是看台下小小朋友開懷大笑的樣子。」王昱超表示，紙風車是唯一將大型兒童劇帶到368個鄉鎮的團隊，不只是大城市的孩子能看到，偏鄉的孩子也能看到，他們覺得非常難能可貴。

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