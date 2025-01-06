【自由副刊】 林薇晨／豹紋

◎林薇晨

◎林薇晨

這個冬天豹紋又流行了起來，逛街逛到百貨公司裡幾家喜歡的牌子，這裡那裡盡是豹紋服飾與配件。偶爾我會穿一些豹紋，在需要偽裝的日子裡。於是在商店的衣架與衣架之間，我也開始考慮：是否應當買一件豹紋毛衣？一件長版豹紋外套？或者一件豹紋喇叭寬褲？然而，再一次地，最後還是因為這些服裝難得可以穿到社會上而默默作罷。

ZARA年末折扣季開始這天，我搭了一段公車到百貨公司裡，終於買回一直想買而沒買的那件豹紋毛衣，輕而軟，令人想起《半生緣》裡形容石翠芝的豹皮大衣的那句「是最上等的貨色，顏色黃澄澄的，上面的一個個黑圈都圈得筆酣墨飽」。毛衣裝在自備的麻料購物提袋裡，窩成一團，我忍不住輕輕撫摸，感覺就像抱回一隻大貓一樣。儘管不過是假的大貓，在微晃的公車上，它也似乎打著呼嚕，乖巧地跟著我回家。

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豹紋給人力量。如果穿上真正的豹皮大衣，不知會是什麼感受？皮膚是豹的，心臟是我的。那樣的偽裝是否也會更不虛偽一點？

長到可以欣賞豹紋的年紀，愈來愈習慣靜靜地生活，不麻煩人，不被麻煩。儘管如此，在與自己相處的日子裡，有時愈是靜靜愈是感覺到身上密集的缺點。摩挲著新買的豹紋毛衣，我不禁想：那些是你的缺點，也都是你的斑點，而一隻豹永遠無法改變牠的花色。●

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