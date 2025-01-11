【藝術文化】台北首督芭蕾舞團翻轉系列 天鵝湖下週演出

台北首督芭蕾舞團「翻轉系列」首部作品重新詮釋《天鵝湖》。（台北首督芭蕾舞團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕致力於拉近芭蕾與社會大眾距離的「台北首督芭蕾舞團」，2024年推出第33季年度芭蕾創作「翻轉系列」，首部作品以經典芭蕾舞劇《天鵝湖》為藍本，由副團長尤儷蓉擔任製作人，邀請3位風格迥異的傑出當代編舞家陳壽琴、燕樹豪與蔡博丞聯手，透過翻轉創意於當代重新詮釋。巡演終站，將於1月18、19日在台北表演藝術中心球劇場演出。

3位編舞家中，現任B.DANCE藝術總監蔡博丞，曾被德國《TANZ》雜誌評選為「2017/2018年度最佳傑出編舞家」，以其原創作品在國際舞壇大放異彩，成為享譽國際的歐洲現代舞重要推動者。在此次翻轉版《天鵝湖》第一段落狩獵部分，蔡博丞以〈化羽而出〉把鵝擬人化參加宴會，在編排的技法上用後現代的排法，但保留古典的底蘊。

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陳壽琴憑藉多年的芭蕾訓練，創作風格結合當代芭蕾語彙與技巧，是芭蕾職人系代表的最佳編舞家。從經典《天鵝湖》第3幕發想的〈黑白之羽〉，保留某些敘事以及部分經典芭蕾的技法，結合寫實與現代的思維，從人性探討愛情的選擇。

燕樹豪以敏銳的觀察力與多變的風格著稱，善於結合舞者特質，創作出機動且別具一格的作品，此次首次挑戰芭蕾技巧，融合芭蕾與當代，在〈羽翼之慾〉中，把故事拿掉，從情境進入，讓《天鵝湖》看到不同的角色風景。

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