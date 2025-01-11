【藝術文化】詩人零雨獲美國紐曼華語文學獎

台灣詩人零雨。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕美國第9屆「紐曼華語文學獎」（Newman Prize for Chinese Literature）公布得獎名單，由台灣詩人零雨獲得，獎金1萬美元（約新台幣30萬元），並將在3月舉行頒獎典禮。她也是繼楊牧、朱天文、張貴興之後，第4位獲得此獎的台灣作家。

提名人倫敦大學亞非學院教授Cosima Bruno表示，零雨作品語言簡潔，卻蘊含著令人驚喜低徊，並具有複雜意義。她的詩作融合古典與現代、東方與西方的文學、哲學、藝術和神祕主義等，進行富有沉思意義的對話，創造出傑出作品，作品需要細細品味，也能直觀理解。透過她的作品，讀者能感受到豐富且優雅的世界，折射出思想、旅行、女權主義、資本主義、環境、神話等主題。

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零雨，1952年生，台北人，畢業於台大中文系，美國威斯康辛大學東亞語文研究所碩士，哈佛大學訪問學者。曾任《現代詩》主編、《現在詩》創社發起人之一、《國文天地》副總編輯、宜蘭大學教師。曾獲年度詩獎及年度詩人、吳濁流文學獎新詩獎、太平洋國際詩歌獎年度詩人獎。亦受邀參與鹿特丹國際詩歌節、香港國際詩歌之夜等。

紐曼華語文學獎（Newman Prize for Chinese Literature）是美國第1個以推崇華語文學為目的的文學獎項，表彰以散文或詩歌書寫人類心靈的傑出成就，每2年頒發1次，凡以華文寫作的作家皆有資格參加。

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