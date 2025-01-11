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【藝術文化】We Are Home廣慈社宅 18件公共藝術亮相

2025/01/11 05:30

徐永旭《光之巢》。（禾磊藝術提供）徐永旭《光之巢》。（禾磊藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市政府都市發展局主辦、禾磊藝術策展的「We Are Home：廣慈社宅公共藝術計畫成果展」，聚焦人際關係與環境美學，以18件裝置藝術及聲鏡劇場《遷徙博物館》，企圖凝聚居民的歸屬感，即日起至2月10日在廣慈社會住宅公共區域展出。

主辦單位表示，室內外18件裝置藝術包含台灣、日本及荷蘭藝術家的作品，有藏身於角落和過道的精神旗幟、神祕圖騰、混凝土浮雕，氣勢恢宏的雕塑、地畫、壁繪、廊亭、竹甬道等。如徐永旭的《光之巢》回應周邊特殊的地景、植被和民俗文化脈絡；嶼山工房林聖峰的《大樹下的山水客廳》呈現瞬息萬變的光影山水；曾令理的《孢燈》以數株不鏽鋼雕塑組成，模擬附近淺山的蕈菇、孢子，與基地西邊的綠意相映；游文富《溫暖的載體》透過樸質、溫潤的竹編裝置，呈現如翻湧、流動的金黃色雲海，既融入地景，也讓周邊的老榕樹得以藏身其中。

此外，策畫團隊也將於1月18至19日舉辦「廣慈1500生活節」、2月9日舉辦「藝起共創安心社區」座談，引領民眾親近廣慈社宅的魅力，並激盪出對公共藝術的未來想像。

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