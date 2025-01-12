【藝術文化】以畫筆對抗社會不公 李素貞抵抗的美學登場

李素貞將人物臉孔轉化為蜷曲纏繞的線條，展現獨特的「抵抗的美學」。（高美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由高雄市立美術館推出的「抵抗的美學：李素貞個展」，展出藝術家李素貞以直覺、奔放的筆觸，將台灣一路艱辛走過的民主歷程與當下身處地緣政治的複雜處境，轉化成一幅幅震撼人心的作品。即日起至3月2日，在高美館地下一樓KSpace高雄實驗場登場。

此次展覽由學者洪威喆策畫，他指出，李素貞的創作以表現主義的觀念、兒童畫的直覺性筆觸與社會議題正面對決，傳達人道主義的精神，作品內容取材自歷史與時事，包括二二八事件、戒嚴時期、1996年台海飛彈危機、蘭嶼核廢料及中國軍機擾台等，將人物臉孔轉化為蜷曲纏繞的線條，成為迫害者、受難者、強權、百姓等角色的象徵。

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展覽包含「母性肉身」、「夾縫風雲」、「抵抗意志」3大主題，透過母愛視角見證戒嚴以來的台灣民主進程，以毀壞殘破的畫面描繪台灣身處強權夾縫的壓力與恐懼，進而呈現島民越挫越勇的姿態。這也是李素貞作品中獨特的「抵抗的美學」，透過台灣1949年之後的政治經濟變化，以女性的溫柔反抗姿態探問人生價值，抒情即興的創作方式與不屈的意志，透過創作展現再生的力量。

高美館代理館長林羿妏指出，抵抗是李素貞創作的驅力，她的畫筆不只承載著對藝術的熱情，她也以畫筆為武器，為弱勢發聲，為正義吶喊。在全球化的浪潮下，台灣身處地緣政治的複雜處境及文化認同議題，李素貞提供了獨特的視角，將台灣面臨的挑戰轉化為視覺的語言，讓更多人深刻地理解我們身處的時代。

李素貞1982年從台中遷居高雄，曾任高雄市明正國小及復興國小校長，退休後專注於藝術創作。她的人生際遇與台灣民主發展歷程緊密相連，5歲時曾在台中清泉崗看到憲兵將抓來的年輕人打到頭破血流，從此成為國家暴力的見證者。父親於92歲時吐露自己當年差點成為二二八事件受害者的祕密往事，更讓她深感震撼，促使她長期關注台灣歷史、人權、土地、環保等議題，將捍衛自由的價值化為創作使命。

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