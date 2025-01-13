【藝術文化】王連晟「烏托邦的倫理機器」 AI的道德判斷由你決定

觀眾將看到由Stable Diffusion生成的圖像，並判斷圖像是「道德」或「不道德」。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國美館推出「2024藝術跨域創作案」第3檔展覽「王連晟：烏托邦的倫理機器」，透過互動裝置與人工智慧技術，探討人工智慧如何在人們的日常生活中影響道德判斷及社會價值觀。即日起至3月23日，在國美館時光天井多屏幕影像區展出。

數台自動移動的機器將持續拍攝觀眾，並將影像無線傳輸至現場螢幕。（國美館提供）

國美館館長陳貺怡表示，藝術家王連晟在台灣當代藝術圈中是一位非常活躍的科技藝術創作者，他專注於互動裝置與即時運算音像表演等領域，此次作品以AI生成的技術挑戰我們對「道德影像」的理解，並引發觀眾反思人類社會道德判斷標準的來源。

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「烏托邦的倫理機器」展覽分為兩大部分，第1部分觀眾將看到由Stable Diffusion生成的圖像，並根據自己的道德判斷，選擇生成的圖像是「道德」或「不道德」。判斷結果將回饋給AI系統，做為其訓練基礎，從而反思人工智慧在道德決策中的角色。這一過程也邀請觀眾參與建立道德判準系統，進一步討論人類如何定義道德。

第2部分，數台自動移動的機器將持續拍攝觀眾，並將影像無線傳輸至現場螢幕。當AI判定影像不符合道德標準時，機器會自動轉移焦點，直到影像符合標準為止。這一過程挑戰了「道德影像」的定義，並揭示人工智慧與人類價值觀之間的複雜關係。

王連晟是位當代科技藝術創作者，目前為國立台北藝術大學的專任助理教授，作品跨足互動裝置與聲音表演領域，他的裝置作品透過數量堆疊，營造獨特的身體感知體驗，近年的創作持續聚焦在探索程式演算影像與聲音之間的契合。

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