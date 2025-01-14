【藝術文化】搶聽「史特拉底瓦里．傳奇之音」 8把殿堂級名琴3月同台競演

「史特拉底瓦里．傳奇之音」奇美提琴音樂饗宴，邀請「Infinite首席四重奏」演出。（誠品表演廳、奇美博物館提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕奇美博物館「2025提琴音樂饗宴」3月推出「史特拉底瓦里．傳奇之音」，包括「製琴巨擘」安東尼奧．史特拉底瓦里（Antonio Stradivari, ca. 1644-1737）各時期的6把名作在內，共有8把殿堂級名琴將巡迴台南、台中、台北3地同台競演，其中尤以《史特拉提琴雜誌》（The Strad）讚譽擁有最完美音色的「瑪麗．霍爾－維奧第」小提琴，最受矚目。

著名製琴師安東尼奧．史特拉底瓦里的作品，被譽為「歷史上最好的弦樂器之一」，琴身完美對稱，琴音穿透力強，歷經數百年仍保有優美琴聲，不僅讓許多製琴師與音樂家趨之若鶩，更多次創下拍賣會的高價紀錄。奇美提琴音樂饗宴將祭出史氏從早期到晚期的6把經典之作，其中「瑪麗．霍爾–維奧第」（ex Marie Hall-Viotti）製作於1709年巔峰時期。

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「瑪麗．霍爾–維奧第」是史特拉底瓦里1709年巔峰時期製作的小提琴，此琴曾被權威提琴雜誌評為「音色最好的史特拉底瓦里小提琴」。（奇美博物館提供）「史特拉底瓦里．傳奇之音」奇美提琴音樂饗宴，由奇美首席提琴顧問鍾岱廷擔任名琴導聆。（奇美博物館提供）

演出曲目涵蓋18至20世紀義大利、德奧、俄國與法國等不同時期與風格的經典作品，橫跨200年，展現史氏名琴駕馭多元曲目的實力與驚人的深厚能量。由小提琴家李宜錦、鄧皓敦以及中提琴家陳猶白、大提琴家歐陽伶宜所組成的「Infinite首席四重奏」擔綱演出，並邀請倫敦國王學院音樂學博士焦元溥規畫和樂曲導聆，奇美博物館首席提琴顧問鍾岱廷也將於音樂會中進行名琴導聆。

奇美提琴音樂饗宴於3月16日在台南奇美博物館奇美廳、23日首度移師台中丰二三晨露廳、29日在台北誠品表演廳登場。即日起開放售票，早鳥75折優惠至2月28日止。

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