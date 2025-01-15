【藝術文化】聯邦銀行33週年暨美術獎頒獎典禮 林鴻聯：做該做的事，盡應盡的責任

聯邦銀行33週年行慶暨聯邦文教美術獎頒獎典禮，左起自由時報副社長陳進榮、文化部長李遠、聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯、聯邦藝術獎總召集人許坤成。（記者胡舜翔攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕「聯邦銀行33週年行慶暨聯邦文教美術獎頒獎典禮」昨（14）日在內湖自由廣場國際演藝廳舉行，主辦單位聯邦銀行暨聯邦文教基金會董事長林鴻聯、協辦《自由時報》副社長陳進榮皆出席頒獎，另邀請到文化部長李遠頒發3項大獎。李遠於致詞時特別提到，聯邦美術獎27年來提拔了非常多新秀，從他們的身上，可以看到台灣未來在文化與藝術上的種種可能，也感謝聯邦銀行能持續且比政府還努力地辦美術獎。

聯邦美術頒獎典禮，頒獎者與所有得獎者合影。（記者陳奕全攝）

李遠說，上一次與林鴻聯董事長見面，是在林榮三文學獎頒獎典禮，一個是文學，一個是美術，花很長的時間來鼓勵這兩個領域的新人，「所以我覺得聯邦銀行也好，自由時報也好，是非常有眼光的。」李遠還提到，聯邦銀行長期以來在ESG永續方面的努力與貢獻，讓他興起也要在文化領域辦一個與ESG相關的獎，獎勵所有民間自動自發的企業，運用他們的能力、財力與影響力，協助台灣文化走進全世界。

請繼續往下閱讀...

文化部長李遠（右）頒發台灣美術貢獻獎，由得獎人陳銀輝女兒陳郁雯代領。（記者胡舜翔攝）

林鴻聯也於致詞時表示，聯邦銀行經過33年淬鍊，交出最好的成績單，在ESG永續經營方面也有卓越表現，「永續」經營聽起來很新，實際就是做該做的事，盡應盡的責任。聯邦銀行自27年前發願辦美術比賽，在乎的並不是要把它做多大，而是能不能夠真的有所貢獻。

文化部長李遠（右）頒發聯邦美術新人獎首獎給李郁汝。（記者胡舜翔攝）

每年都代表《自由時報》出席頒獎典禮的陳進榮，除對於聯邦銀行企業能穩定成長同時造福社會，表達欽佩，更認為聯邦銀行就像灌溉一棵大樹，每年發掘很多藝術人才，為台灣文化做出貢獻，「一路走來很不簡單，我們也要珍惜，永續經營下去。」

文化部長李遠（右）頒發聯邦美術印象大獎首獎給吳羽宸。（記者胡舜翔攝）

此次頒獎典禮共有3大獎項，首先是第27屆聯邦美術新人獎，首獎得主李郁汝表示，本來父母很反對她讀美術，知道她參賽又很緊張，感謝評審可以肯定她的作品，今年就要大學畢業，首獎對她來說，是很棒的畢業禮物，也是對藝術創作者最實際的支持。李郁汝還說，如果全世界的人都只想做社會期待很高的事，生活中沒有了藝術，她認為，社會會變得很無聊。

印象大獎今年是第22屆，文化部長李遠說，沒有年齡限制的印象大獎，首獎吳羽宸是2005年出生，今年大概19歲，這點讓他很吃驚，大讚現在年輕人很厲害，從他們的身上，可以看到台灣未來在文化與藝術上的種種可能。而吳羽宸則在發表感言時提到，為了呈現基隆海港的水面光影變化，捕捉最美好的瞬間，她整整花了一個月時間，每天只要有空就去漁港觀察，可說非常認真執著。

最後是聯邦美術貢獻獎，頒發給已故藝術家陳銀輝，由陳銀輝的女兒陳郁雯代表領獎。陳銀輝是戰後第一代抒情抽象畫家，更致力於藝術教育，對於台灣美術有重要貢獻。陳郁雯表示，父親把所有感情投注於作品中，是很堅強執著的人，也會教導她們用美的視角去看待生命，去珍惜這個世界。

為推廣本土油畫藝術，並打造交流的舞台，所有得獎作品即日起在全國各地巡展出，詳細展出時間及地點，可詢官網（https://web.ubot.com.tw/UB/2025exhibit/）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法