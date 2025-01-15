【藝術文化】2025台灣戱曲藝術節4月登場 11組團隊接力大玩虛實與穿越

薪傳歌仔戲劇團以明代小說《牡丹燈記》與日本怪談《牡丹燈籠》為原形，重新創作《幽戀牡丹》講述淒美的人鬼戀。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣戲曲中心主辦的「2025台灣戱曲藝術節」，今年邁入第8屆，由國立台北藝術大學副教授張啟豐擔任策展人以及游富凱擔任協同策展人，以「有（界」無）為主題，透過「戲曲虛實論」探討戲曲的美學核心，衝撞虛實界線。秀琴歌劇團、尚和歌仔戲劇團、明華園戲劇總團、薪傳歌仔戲劇團、真雲林閣掌中劇團、國光劇團×翃舞製作、榮興客家採茶劇團、台北木偶劇團、台灣國樂團、台灣豫劇團、魏海敏×王嘉明等11組戲曲團隊，於4月11日至6月8日，在戲曲中心輪番上陣。

國光劇團攜手翃舞製作的《精衛》以「京×舞×詩劇」三位一體講述掩埋在歷史塵埃下的故事。（記者董柏廷攝）

傳藝中心主任陳悅宜表示，「台灣戲曲藝術節」是傳藝中心策辦相當重要的品牌劇展，近幾年在戲曲藝術節中上演的作品，不僅廣受各界好評，也受邀赴海外巡演，屢獲獎項肯定，可見戲曲舞台不單只屬於戲曲人，更是為了面向全國觀眾而存在。今年策展主題「有（界」無）從文字到標點符號等細節，都用盡心思，「它意味著從戲曲唱唸作表等有形的規範界線，經過時空激盪與創作者的無限想像下化為無界，巧妙地點出戲曲的多元性和生命力。」今年11組團隊面對這樣令人玩味的命題，絞盡腦汁以穿越劇、平行時空、當代議題、跨國共製、A.I.科技等各種面向回應主題，也表現出戲曲能量最飽滿的時刻。她更指出，今年台灣戲曲藝術節剛上線開賣，已有數檔節目接近完售。

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張啟豐說明，2025年回望戲曲美學核心，以「戲曲虛實論」將戲曲長於「敘事」及「抒情」的藝術形式做一個總結。今年11檔作品中就有5檔以歷史中的真實人物為題材，發展出虛實交錯的劇碼。譬如大表演廳旗艦製作《轉生到異世界成為嘉慶君—發現我的祖先是詐騙集團！？》由無敵小生孫翠鳳與武狀元孫榮輝兄妹同台，攜手一心戲劇團孫詩珮及孫詩詠、綠光劇團吳定謙，以及明華園總團藝術家族聯合演出，以《嘉慶君遊台灣》這個杜撰的民間故事為基底，加入有明確史料記載的詐騙案，透過時空旅行不斷改寫歷史，呈現充滿笑料的穿越喜劇；小表演廳的旗艦節目則由台北木偶劇團以台灣第一才子呂赫若為原型，投射台灣史上一次次徒勞無功的起義，將故事設定在一個架空的時空背景，以布袋戲搬演出俠義精神的傳承，演繹出荒誕的稗官野史，致敬史實中諸多反抗當局的革命前輩。

在雙旗艦製作之外，本屆藝術節節目也令人期待。包含與國家兩廳院「TIFA台灣國際藝術節」攜手共製，由魏海敏主演、王嘉明執導的《女王的名字》，以及國光劇團與翃舞製作跨界製作的《精衛》，探索慈禧與汪精衛2位歷史上多有爭議的人物，在史觀中被貼上的各種標籤，以及隱埋在歷史文本下的真實面貌；而真雲林閣掌中劇團《一個皇帝在南洋》以「新住民／移民」視角重新建構明朝建文帝落難爪哇的故事，並且特邀印尼梭羅宮廷親王Tejo Bagus Sunaryo跨國合作演出。詳詢戲曲中心官網。

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